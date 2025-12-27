В соответствии с обновленным Налоговым кодексом, вступающим в силу с 1 января 2026 года, представительные органы на мес­тах наделяются правом изменять (повышать или понижать) ставку налога в зависимости от вида дея­тельности хозяйствующих субъектов. Решение о снижении ставки специального налогового режима для предпринимателей, работающих в области Жетысу на основе упрощенной декларации, стало результатом конструктивной работы РПП «Атамекен» и местных органов власти.

Палата провела серию совещаний, встреч и консультаций по воп­росам совершенствования налоговой политики в районах и городах региона. По итогам обсуждения в адрес акиматов и маслихатов всех уровней были направлены официаль­ные обращения. Достигнута консолидированная позиция по смягчению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Принятое решение предусматривает установление следующих ставок СНР: 2% – в городах Талдыкоргане, Текели и Кербулакском районе; 3% – во всех остальных районах области Жетысу.

Директор региональной палаты предпринимателей Даурен Оналбаев подчеркнул, что принятое решение – не просто снижение ставки, а инвестиция в устойчивость и рост местного бизнеса.

– Уменьшение налоговой нагрузки позволит предпринимателям не просто увеличить прибыль, но и направить освободившиеся средства на модернизацию, расширение бизнеса и создание новых рабочих мест, – отметил директор РПП.

Принятое решение имеет долгосрочный эффект: оно позволит области Жетысу стать одним из наи­более привлекательных регионов Казахстана для ведения бизнеса и вложения инвестиций.