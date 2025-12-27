В Жетысу поддержали малый бизнес

Экономика
222
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Важное решение, напрямую влияющее на развитие предпринимательства и экономическую активность региона, принято местным маслихатом.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с обновленным Налоговым кодексом, вступающим в силу с 1 января 2026 года, представительные органы на мес­тах наделяются правом изменять (повышать или понижать) ставку налога в зависимости от вида дея­тельности хозяйствующих субъектов. Решение о снижении ставки специального налогового режима для предпринимателей, работающих в области Жетысу на основе упрощенной декларации, стало результатом конструктивной работы РПП «Атамекен» и местных органов власти.

Палата провела серию совещаний, встреч и консультаций по воп­росам совершенствования налоговой политики в районах и городах региона. По итогам обсуждения в адрес акиматов и маслихатов всех уровней были направлены официаль­ные обращения. Достигнута консолидированная позиция по смягчению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Принятое решение предусматривает установление следующих ставок СНР: 2% – в городах Талдыкоргане, Текели и Кербулакском районе; 3% – во всех остальных районах области Жетысу.

Директор региональной палаты предпринимателей Даурен Оналбаев подчеркнул, что принятое решение – не просто снижение ставки, а инвестиция в устойчивость и рост местного бизнеса.

– Уменьшение налоговой нагрузки позволит предпринимателям не просто увеличить прибыль, но и направить освободившиеся средства на модернизацию, расширение бизнеса и создание новых рабочих мест, – отметил директор РПП.

Принятое решение имеет долгосрочный эффект: оно позволит области Жетысу стать одним из наи­более привлекательных регионов Казахстана для ведения бизнеса и вложения инвестиций.

#Жетысу #МСБ #малый бизнес

Популярное

Все
Труд – это шанс на новую жизнь
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
Три оси – одна проблема
Зимнее настроение
Для повышения качества первичной помощи
В объективе – снежный барс
Первородная природа пространства
С учетом потребностей рынка труда
Водопровод – за счет возвращенных активов
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Новоселье под Новый год
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Место работы – небо
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Зовет в горы Актас
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Голос мира
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

Пилотный проект по тестированию беспилотных технологий запу…
В Атырау открылся крупный центр, направленный на стабилизац…
Правительство обсудило меры для устойчивого роста экономики
Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития инфраст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]