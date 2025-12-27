В Жетысу поддержали малый бизнес Экономика 27 декабря 2025 г. 5:15 222 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Важное решение, напрямую влияющее на развитие предпринимательства и экономическую активность региона, принято местным маслихатом. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В соответствии с обновленным Налоговым кодексом, вступающим в силу с 1 января 2026 года, представительные органы на местах наделяются правом изменять (повышать или понижать) ставку налога в зависимости от вида деятельности хозяйствующих субъектов. Решение о снижении ставки специального налогового режима для предпринимателей, работающих в области Жетысу на основе упрощенной декларации, стало результатом конструктивной работы РПП «Атамекен» и местных органов власти. Палата провела серию совещаний, встреч и консультаций по вопросам совершенствования налоговой политики в районах и городах региона. По итогам обсуждения в адрес акиматов и маслихатов всех уровней были направлены официальные обращения. Достигнута консолидированная позиция по смягчению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Принятое решение предусматривает установление следующих ставок СНР: 2% – в городах Талдыкоргане, Текели и Кербулакском районе; 3% – во всех остальных районах области Жетысу. Директор региональной палаты предпринимателей Даурен Оналбаев подчеркнул, что принятое решение – не просто снижение ставки, а инвестиция в устойчивость и рост местного бизнеса. – Уменьшение налоговой нагрузки позволит предпринимателям не просто увеличить прибыль, но и направить освободившиеся средства на модернизацию, расширение бизнеса и создание новых рабочих мест, – отметил директор РПП. Принятое решение имеет долгосрочный эффект: оно позволит области Жетысу стать одним из наиболее привлекательных регионов Казахстана для ведения бизнеса и вложения инвестиций. #Жетысу #МСБ #малый бизнес