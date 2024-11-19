Права онкобольных систематически нарушались в ЗКО

Врачи в регионе игнорировали требования Правил проведения медико-социальной экспертизы
Прокуратура Западно-Казахстанской области проанализировала вопросы соблюдения медицинскими организациями прав граждан с онкологическими заболеваниями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК
В ходе мониторинга были выявлены системные нарушения. Врачами игнорировались требования Правил проведения медико-социальной экспертизы. В частности, установлено, что 58 человек, имеющих онкологические заболевания и стойкое нарушение функций организма, не имели инвалидности.
При этом вопреки установленным требованиям, медработники не направляли их на медико-социальную экспертизу, что привело к нарушению конституционных прав граждан.
По акту прокурорского надзора готовятся материалы для направления онкобольных на экспертизу.
За допущенные нарушения виновные должностные лица онкологического диспансера привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.