Водитель «под кайфом» и пассажир напали на патрульных в Уральске

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Накануне они совершили ДТП и скрылись с места происшествия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Уральске во время проверки документов 22-летний водитель и 16-летний пассажир оказали сопротивление сотрудникам патрульной полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

«В Уральске вечером 6 октября сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Crown Majesta, который, согласно ориентировке, 5 октября совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Во время проверки документов 22-летний водитель и 16-летний пассажир оказали сопротивление. Водитель попытался скрыться, а при попытке задержания они напали на полицейских», - говорится в сообщении.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Оба правонарушителя помещены в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование, в отношении водителя возбуждено адмпроизводство за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, добавили в полиции.

#водитель #нападение #пассажир #патрульные

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