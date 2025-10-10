В ЗКО стартовали крупные проекты с участием инвесторов из Китая

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Инвесторы из КНР намерены вложить свыше 134 млрд тенге в ряд стратегически важных сфер – энергетику, сельское хозяйство и здравоохранение. Между сторонами уже достигнуты конкретные договоренности

Фото пресс-службы акимата ЗКО

В ближайшие дни в Западно-Казахстанской области стартует строительство двух заводов, для которых оборудование уже отправлено из китайского города Вэйфан в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

В первую очередь на территории индустриальной зоны будет построена газовая электростанция мощностью 34 мегаватта. Этот проект направлен на обеспечение будущих производственных объектов стабильной энергией. Одновременно начнется строительство завода по переработке нефтяных катализаторов. На церемонии отправки первых контейнеров с оборудованием присутствовала делегация во главе с акимом ЗКО Нариманом Турегалиевым.

Реализацией всех 14 проектов в регионе займется единый консорциум, в состав которого входят несколько компаний, инвестирующих не только в энергетику, но и в агротехнику, нефтяную отрасль, строительство и здравоохранение. Рабочая группа ЗКО посетила комплекс предприятий в провинции Шаньдун, где ознакомилась с современными технологиями.

Генеральный директор китайской компании «VEGA Power» Гэ Цзянь сообщил, что проект будет реализован поэтапно, и уже на первом этапе инвестиции составят 30 миллионов долларов США. По его словам, в Казахстан уже отправлены первые 5 контейнеров с оборудованием, а после полного ввода проекта в эксплуатацию будет выпускаться более 10 видов продукции.

Во время встречи с инвесторами аким ЗКО обозначил ключевые требования: компании должны быть зарегистрированы в регионе, налоговые поступления должны направляться в местный бюджет, на предприятиях необходимо трудоустраивать местные кадры. Кроме того, подготовка и обучение специалистов будут проводиться за счет инвесторов.

Помимо этого, регион намерен укреплять сотрудничество с Китаем в сфере медицины. С этой целью в рамках визита делегация посетила медицинский центр iKang Guobin Checkup Center, где ознакомилась с современными методами и инновациями по оказанию медицинских услуг в китайской системе здравоохранения.

 

 

#ЗКО #Китай #инвесторы #проекты

