В ЗКО строят 450 домов для пострадавших от паводка дачников

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев ознакомился со строительством жилых домов в Уральске, которые строятся для дачников, пострадавших от паводка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный акимат

Фото: акимат ЗКО

В частности, Нариман Турегалиев посетил строительные площадки в микрорайоне Жулдыз, поселке Зашаган и микрорайонах Сарыарка, Кокжиек в поселке Дерколь г. Уральск. Глава региона встретился с руководителями строительных компаний и поручил уделить особое внимание качеству жилья и срокам завершения работ.

«Строительство домов для пострадавших от паводка находится непосредственно на контроле главы государства. Мы должны строить жилье максимально качественно. До 1 сентября строительные работы должны быть завершены, чтобы жители могли заселиться в свои дома», - сказал Нариман Турегалиев.

Нариман Турегалиев отметил, что в настоящее время строительные работы ведут 30 местных компаний.

«Все компании, которые занимаются строительством – местные. Это, в свою очередь, приводит к развитию конкуренции. Количество строительных компаний в регионе увеличится. Сегодня они начинают со строительства домов, а в будущем перейдут к возведению крупных социальных объектов», - сказал аким ЗКО.

Отметим, что в настоящее время в Уральске ведется строительство 450 домов для дачников, пострадавших от паводка.