Почти два года потребовалось муниципальной власти и экоактивистам Алматы, чтобы структурно проработать идею экологического зонирования городской территории. Проект установления так называемых зон ограниченных выбросов представлен городским управлением экологии и охраны окружающей среды на портале «Открытые НПА» и не остался незамеченным.

Если говорить о главной интриге, то новые правила обяжут оплачивать въезд и передвижение по городу владельцев автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов. Если смотреть шире – это целый комплекс действий, которые позволили бы Алматы избавиться от неприглядного статуса самого экологически неблагополучного города страны.

Сразу оговоримся, проект запускается как пилотный: денег ни с кого пока брать не будут, но анализом трафика и отработкой программы на практике займутся уже с октября.

Найти подходы к решению главной проблемы мегаполиса – высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха – пыталась каждая новая команда городского управления, но в итоге принимаемых мер не хватало для того, чтобы хотя бы приостановить развитие кризиса. В пос­леднее десятилетие индекс качества воздуха в Алматы стабильно фиксируется на уровне высокого, зачастую переходя к отметке «очень высокий». В глобальных рейтингах по этому показателю казах­станский мегаполис стал фигурировать в ряду самых загрязненных городов мира.

Новый план борьбы за чистоту городской среды заимствован из европейского опыта: зоны с низким уровнем выбросов (low emission zones – LEZ) существуют во многих крупных городах, превращая их в зеленые зоны, недоступные для неэкологичного транспорта. Чтобы проще перейти к мотивации взбудоражившей общественность административной инициативы, обратимся к статистике – общеизвестной, но и достаточно показательной.

До 60% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт. В сутки в Алматы может собираться до миллиона единиц автомобильной техники (свыше 600 тыс. зарегистрированных в самом городе и около 400 тыс. ежедневно в него въезжающих).

17% всего условного алматинского автопарка – машины нулевого евростандарта топлива, то есть фактически не обеспечивающие минимальной очистки выхлопных газов. Они и генерируют до 84% всего объема загрязняющих атмосферу выбросов. Условия LEZ-программы не запретят автомобилям сегмента от Евро 0 до Евро 4 въезжать в какие бы то ни было районы мегаполиса, но доступ этот станет для них платным. Техника класса Евро 5 и Евро 6, электромобили, транспорт на водородных двигателях заведомо освобождаются от финансовых претензий.

Экологический рейтинг каждого транс­портного средства, посещающего мегаполис, определяться будет по данным о годе выпуска, стране производства и типе двигателя, но решающую роль сыграют объективные данные техосмот­ров и проверок соответствия выбросов нормативам, их сможет инициировать сам автовладелец.

Разъясняя детали проекта, в акимате уточняют, что Алматы не ожидает зонирование по районам, он целиком получит статус LEZ-зоны. «Зеленые» тарифы еще не утверждены, понятен лишь главный принцип ценообразования: чем «чище» автомобиль, тем меньше расходы. И сам экоконтроль будет вводиться поэтапно.

Как утверждают авторы проекта, преж­де автособственникам предложат более или менее равноценные альтернативы. Как вариант – пересадить их на экобезопасную технику. Для этого предстоит качественно изменить работу городского общественного транспорта: увеличить парк газовых и электрических автобусов, расширить сеть выделенных автобусных полос, а также развивать велоинфраструктуру, строить перехватывающие парковки.

Готовятся условия выкупа у населения «грязных» авто, рассматриваются программы утилизации, льготного кредитования или лизинга для приобретения автомобилей с высоким экологическим статусом. Как раз на обеспечение выкупа старой техники, развитие общест­венного транспорта, экологические мероприятия будут направляться доходы от LEZ-проекта.

Транспортная составляющая хоть и самая весомая в экологическом неблагополучии мегаполиса, но все-таки все еще не единственная. Это признают в экологическом ведомстве акимата и отмечают, что проект «Зоны ограниченных выбросов» предполагает ряд параллельных экозонированию программ, которые включают модернизацию угольных ТЭЦ – второго по весомости источника загрязнения воздуха, ужес­точение контроля за промышленными выбросами, газификацию частного сектора, развитие зеленых городских зон и арычной системы.

В комплекс планов по оздоровлению экосреды Алматы входит еще одна злободневная проблема – уплотнительная застройка, нарушение естественной циркуляции воздуха и продуваемости городской территории, то есть все то, что естественным образом служит формированию хронического смога. Этот вопрос, как обещают в акимате, будет учтен при корректировке генерального плана Алматы.

Белым пятном предложенной к обсуж­дению общественности LEZ-концепции остается вопрос качества автомобильного топлива. Как известно, производство казахстанских нефте­перерабатывающих заводов еще не поднялось выше стандартов Евро 4, в то время как для зоны пониженных выбросов устанавливаются предельные нормативы уровня Евро 5. Однако такие неувязки не ставят в тупик разработчиков проекта: прогноз повышения качества отечественного топлива на фоне продолжающейся модернизации НПЗ выглядит вполне оптимистичным. Если же LEZ-идея опередит эти планы, то ее запустят с поправкой на реальную рыночную ситуацию.