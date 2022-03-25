Вагонов не хватит – Акчулаков высказался о транспортировке казахстанской нефти в Европу по железной дороге

Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, в чем проблема транспортировки казахстанской нефти в Европу по железной дороге, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Самая большая проблема транспортировки казахстанской нефти в Европу по железной дороге на сегодняшний день – это отсутствие достаточного количества ж/д цистерн. Те цистерны, которые есть в наличии, большая часть задействована для снабжения и циркуляции внутри рынка Казахстана, в основном это нефтепродукты», – сообщил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Тип вагонов для нефти и нефтепродуктов, по его словам, одинаковый.

«В основном тот парк, который у нас имеется, ограничен порядка 1500-2000 вагонами. Этого недостаточно, чтобы вывозить такой объем, но этого достаточно для того, чтобы использовать альтернативные маршруты, к примеру, порт Актау. Можно загружать его за счет железной дороги, и этих вагонов хватит. Но для экспорта, чтобы отвозить в порты Черного моря и Балтики, этих вагонов не хватит», – резюмировал глава Минэнерго.