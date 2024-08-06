Школы до сих пор охраняются «вахтерами» из числа пенсионеров – глава МВД

На заседании правительства подробно рассмотрели вопросы безопасности в учебных заведениях РК, сообщает Kazpravda.kz
По данным МВД, в этом году проверено 2 655 объектов, выявлено более 1 тыс. нарушений. На сегодня с ЦОУ интегрированы только 55% видеокамер организаций образования. Наихудшая ситуация складывается в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и городе Алматы. Тревожными кнопками оснащены 85% объектов. Меньше всего – в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях.
Объекты образования, где обучаются свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие и мобильные группы оперативного реагирования. Но, как отметил министр внутренних дел, на отдельных объектах охранники – до сих пор «вахтеры» из числа пенсионеров.
«Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. К 1 сентября необходимо довести долю оснащенности системами безопасности до 90%, а до конца года – до 100%», — заявил Олжас Бектенов, поручив вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой лично контролировать проводимую акиматами работу в этом направлении.