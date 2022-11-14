Вакцина от равнодушия

Законодательное обеспечение конституционной реформы установит новые партнерские взаимоотношения между гражданским обществом и властью.

В силу профессиональной дея­тельности я много работаю и общаюсь с молодежью, лидерами неправительственных организаций в этом секторе и наблюдаю более высокий ценностный запрос на самореализацию данной социальной категории, причем в ключе позитивном и созидательном. Если говорить о нарастании гражданской активности, то ситуация здесь меняется практически ежедневно.

Молодежь хочет доверять власти, хочет, чтобы у нее были устойчивые партнерские отношения с государством. А для этого власть должна быть прозрачной, понятной и последовательной в своих действиях. Конституционная реформа, поддержанная на референдуме и оформленная сейчас законодательно, открывает новые возможности для совместной работы гражданского общества и власти на новых паритетных условиях.

В новом мире не приемлемы двойные стандарты, сейчас мы все это понимаем. Законодательное обновление и качественное наполнение кадрового состава в законотворческих и представительных органах власти, что гарантируют принятые конституционные законы, послужит тому, чтобы в эти сферы вошло как можно больше людей, нацеленных на устойчивое развитие. В том числе и молодежь. Ведь поколение независимости сегодня имеет качественное образование, профессиональный опыт, который позволит ему применить свои навыки на деле, участвуя в конкурентной кадровой борьбе.

Запрос на участие в представительных органах власти, политической, внутрипартийной борьбе у молодого поколения, безусловно, есть. Но, с другой стороны, современный мир с его ориентированностью на успех загоняет людей в определенную канву. Молодые лидеры готовы озвучивать множество идей и предложений, в том числе и на публичных мероприятиях, но когда дело доходит до работы и рутины, многие, можно сказать, «сливаются», потому что эта конкретная работа порой требует больших усилий на преодоление сложившихся системных традиций. Поэтому я возлагаю надежды на реализацию конституционной реформы в плане обновления в подходах.

Активизируются всегда и так наиболее активные. Сейчас мы наблюдаем период некоторого выжидания, и принятие новых конституционных законов призвано дать новый импульс развитию гражданского общества. Но наряду с законодательным оформлением нужна и широкомасштабная информационно-образовательная работа. Ведь многие люди имеют желание гражданской инициативы, но у них нет знаний и опыта, навыков реализации себя в политическом поле, например. Поэтому очень важно в гражданском секторе рассказывать, как работает сис­тема взаимоотношений государства, общества и человека и где правовой водораздел ответственности всех этих сторон.

Кроме того, у общественных институтов порой попросту не хватает материальных ресурсов, чтобы проявить себя, реализовать свои проекты, поэтому я вижу тут большой потенциал для участия бизнеса в развитии гражданского общества.

Впереди у нас – президентские выборы. С одной стороны, вопрос участия в электоральной кампании – личное дело каждого. Никто не может никого принуждать участвовать в этом действе. Но, с другой стороны, проявить равнодушие было бы неверно. Ведь участие в выборах во всех ролях – не только как избиратель, но и как наблюдатель, активист, кандидат – очень важно. И электоральный период 2022–2023 годов, я уверен, будет уникальным опытом в построении новой политической культуры.

Не секрет, что многие партии и общественные организации не вели никакой работы в неэлекторальный период, и это вызывает определенные вопросы у общества, на которые никто не может дать достойного ответа. Я это говорю к тому, что участие в избирательном процессе, новые возможности для которого дает конституционная реформа, предоставляет нам шанс увидеть, где мы проявляли политическое и гражданское равнодушие. Участие в нынешних электоральных кампаниях и должно стать вакциной от этого равнодушия. Только так мы сможем предотвратить масштабные негативные события в будущем.