Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители столицы могут бесплатно привиться от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Вакцинация доступна всем желающим — детям от 6 месяцев, подросткам, взрослым без возрастных ограничений, а также беременным женщинам в сроке с 16 до 37 недель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Для получения вакцины необходимо обратиться к своему участковому врачу в часы приёма без записи. Особенно важно пройти вакцинацию пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, состоящим на диспансерном учёте.

На сегодня вакцинацию в столице уже прошли 80 264 (55,3%) человека.

Сотрудники медицинских организаций также активно участвуют в вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих пациентов.

Подробную информацию можно получить в регистратурах городских поликлиник.