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О важности профилактики ВПЧ рассказала заместитель главного врача поликлиники Кокшетау Гульнара Балташева, сообщает Kazpravda.kz

Вирус папилломы человека —это группа вирусов, включающая более 200 различных типов, из которых около 40 могут инфицировать урогенитальную зону и передаются половым путем.

Ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 случаев заболеваний рака шейки матки. По статистике более 600 женщин умирают от патологии.

В нашей стране рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы.

«Вирус передается контактно-бытовым путем через рукопожатие, поцелуи, повреждения на коже. Он быстро распространяется во влажной среде, поэтому проявлять осторожность при посещении общественных мест, в том числе саун, бань, бассейнов и туалетов. Онкогенные типы вирусов при передаче половым путем вызывают остроконечные бородавки, которые распространяются на гениталиях. Вирус передается от матери ребенку во время прохождения через родовые пути. Бородавки часто появляются у малышей во рту или на коже в первые годы жизни. Часто во время бритья или эпиляции ВПЧ переносится из одного участка тела на другой», – пояснила она.

К сожалению, сегодня не существует лечения от ВПЧ. Единственный метод профилактики – вакцинация. Научно доказано, что развитие рака шейки матки обусловлено инфицированием женщины ВПЧ. Вакцина используется более 15 лет и используется в 135 странах мира.

«С осени прошлого года девочки 11-12 лет бесплатно получают вакцину от ВПЧ в прививочных кабинетах школ или в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация проводится с согласия родителей или попечителей после медицинского осмотра и при отсутствии противопоказаний. Четырехвалентная вакцина защищает от нескольких видов ВПЧ. Препарат вводится внутримышечно в дельтавидную мышцу плеча в стандартном объеме 0,5 миллилитров. Процедуру проводят двухкратно с интервалом в полгода. Вакцины безопасны для людей с ослабленным иммунитетом. В составе вакцины не содержаться живые вирусы. Она состоит из отдельных белков вируса, которые активируют иммунитет. Клетки иммунной системы вырабатывают антитела, котрые направлены на борьбу с болезнью», – добавила собеседница.

По ее словам, вакцина от ВПЧ не влияет на репродуктивную функцию женщин и не может вызывать бесплодие. Это доказано в результате многолетних клинических испытаний в разных странах. Это одно из общественных заблуждений, не имеющих ни одного достоверно доказанного факта.

«Конечно, возможны реакции в легкой форме, в том числе болезненность, покраснение, припухлость в месте инъекции, головная боль или легкая лихорадка. Они обычно длятся от нескольких часов до одного дня. С 2006 года были привиты более 100 миллионов человек из разных стран», – резюмировала Гульнара Балташева.

Поскольку ВПЧ может протекать бессимптомно, но при этом вызывать предраковые и злокачественные изменения, особенно важно регулярно проходить обследования, даже при отсутствии жалоб, говорит врач.