Вакцинированы и защищены

Здравоохранение
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской области снизилось число отказов от вакцинации детей.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сау­ле Слямгазина, в 2024 году из 8,3 тыс. новорожденных вакцинацию БЦЖ, то есть против туберкулеза, прошли 97,4% малюток. Благодаря большой разъяс­нительной работе число родителей, отказавшихся от прививок, снизилось на 17%. Всего медики зарегистрировали за год 68 отказов.

В целом в регионе отмечается улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Если в 2023 году было выявлено 147 очагов, то в 2024-м – 121, из них 24 случая – это рецидивы. К сожалению, зарегистрированы два диагноза опасного заболевания среди детей.

Ключевым моментом борьбы с коварной инфекцией остается раннее выявление. По словам санитарного врача, туберкулинодиагностикой (пробой Манту) были охвачены 94,3% детей и подростков, всего 36 тыс. человек. Выявлены 132 положительные реакции, позволившие назначить своевременное профилактическое лечение.

– По каждому случаю заболевания проведено эпидемиологическое расследование, – рассказала Сауле Слямгазина. – Всего проведено 41 расследование, вынесено 36 постановлений о проведении противоэпидемических мероприятий.

По фактам выявленных нарушений наложено пять административных штрафов на общую сумму 277 тыс. тенге.

#дети #ВКО #туберкулез #вакцинирование #БЦЖ

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