Вакцинированы и защищены Здравоохранение 22 января 2025 г. 5:35 3 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Восточно-Казахстанской области снизилось число отказов от вакцинации детей. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина, в 2024 году из 8,3 тыс. новорожденных вакцинацию БЦЖ, то есть против туберкулеза, прошли 97,4% малюток. Благодаря большой разъяснительной работе число родителей, отказавшихся от прививок, снизилось на 17%. Всего медики зарегистрировали за год 68 отказов. В целом в регионе отмечается улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Если в 2023 году было выявлено 147 очагов, то в 2024-м – 121, из них 24 случая – это рецидивы. К сожалению, зарегистрированы два диагноза опасного заболевания среди детей. Ключевым моментом борьбы с коварной инфекцией остается раннее выявление. По словам санитарного врача, туберкулинодиагностикой (пробой Манту) были охвачены 94,3% детей и подростков, всего 36 тыс. человек. Выявлены 132 положительные реакции, позволившие назначить своевременное профилактическое лечение. – По каждому случаю заболевания проведено эпидемиологическое расследование, – рассказала Сауле Слямгазина. – Всего проведено 41 расследование, вынесено 36 постановлений о проведении противоэпидемических мероприятий. По фактам выявленных нарушений наложено пять административных штрафов на общую сумму 277 тыс. тенге. #дети #ВКО #туберкулез #вакцинирование #БЦЖ