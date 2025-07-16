Фото: Oli SCARFF / AFP

Приговор Дэниелу Грэму и Адаму Каррутерсу будет вынесен во вторник, спустя два года после совершения акта вандализма, который потряс Альбион и общественность во всем мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Платан Гэп Три», величественный клен возрастом более 100 лет, расположенный между двумя холмами в графстве Нортумберленд, был одним из самых фотографируемых деревьев в Англии. Он был известен во всем мире с момента своего появления в фильме «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в 1991 году, сообщает AFP.

В ночь с 27 на 28 сентября 2023 года двое сообщников, вооружившись бензопилой, 40 минут добирались до места, где растет клен, затем еще 20 минут шли пешком в темноте, а один из обвиняемых снимал другого на видео, пока тот пилил дерево. Они также взяли кусок клена в качестве трофея.

Злоумышленников задержали после того, как они похвастались своим "подвигом" в соцсетях. Оба стали валить вину друг на друга: Каррутерс утверждал, что он оставался дома в ту ночь, а Грэм, наоборот, утверждал, что Каррутерс одолжил его машину и действовал с кем-то другим.

Во время судебного разбирательства в мае в Ньюкасле, где они оба были признаны виновными, Каррутерс сказал, что не понимает эмоций, вызванных уничтожением клена.

«Это было «просто дерево», - сказал он.

Двое мужчин так и не объяснили, почему они спилили дерево. Падение клена повредило Вал Адриана - римское укрепление длиной 135 километров, построенное между 122 и 127 годами нашей эры и включенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Присяжные посмотрели видео, снятое ночью, на котором слышен звук бензопилы, а затем и падения дерева. Мобильный телефон Дэниела Грэма и его автомобиль были обнаружены недалеко от места происшествия.

Этот акт вандализма вызвал волну возмущения в Соединенном Королевстве, а также на международном уровне, заявило правительственное агентство "Историческая Англия". В прошлом году Национальный фонд - орган, который управляет многими объектами наследия Великобритании, в том числе и местом, где был расположен клен - объявил, что на пне появились новые побеги. Национальный фонд также собрал семена и получил 49 саженцев, которые будут пересажены следующей зимой в местах, доступных для общественности, включая парки, больницы и школы.