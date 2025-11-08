Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США

Мнения
127
Мирас Жиенбаев, советник председателя правления Maqsut Narikbayev University, специалист по международным отношениям

Десятилетний юбилей формата «Центральная Азия + США» ознаменовался вторым в его истории саммитом на уровне глав государств. При этом прошедшая в Вашинг­тоне встреча показала, что С5+1 качественно эволюцио­нирует.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Глобальные изменения, происходящие в мире, значительно оспаривают статус-­кво в международных делах. Более широкая перспектива тектонических процессов трансформации мирового порядка, рост ассиметричных угроз, появление и бурный рост искусственного интеллекта (наряду с глобальным соперничеством за более продвинутые технологические решения в этой сфере), кризис зеленой повестки создали понятный контекст саммита в Вашингтоне.

Мир, более сложный чем когда-либо, где традиционные «правила игры» все реже работают, требует переосмысления подходов и качественно новых решений. Возможно, главный результат прошедшего саммита, часто незаметный, но неизменно лежащий в основе всего, – это взаимная готовность говорить, обсуж­дать, действовать и слышать друг друга. Именно поэтому каждая из шести стран-участниц вышла с тем комплектом конкретных соглашений, что напрямую отвечают их стратегическим национальным интересам.

Важно отметить, что сегодня Центральная Азия выступает в принципиально новом внутреннем качестве, чем 10 лет назад: регион един, как никогда ранее, синхронен и последователен в своих позициях, его субъектность возрастает на фоне более дюжины иных партнеров в формате «С5+1», где ЦА научилась формировать повестку в четкой привязке к конкретным региональным задачам развития.

Саммиту предстояло сформировать такую повестку в наших региональных отношениях, которая отвечала бы стратегическим интересам всех шести государств. Это особенно важно в преддверии того, что США предстоит вскоре принять следующую Стратегию по Центральной Азии.

Важно понимать и состояние дел в отношениях Вашингтона с Центральной Азией: 97% товарооборота США с регионом – это торговля с Казахстаном. Наша страна также остается крупнейшим аттрактором американских инвестиций.

Именно поэтому особый интерес для нас представляет тот массив встреч на двустороннем треке, где нам действительно есть чем гордиться. Более трех десятилетий понятных «правил игры», полноценная рыночная экономика, продвинутые механизмы поддержки инвестиций... Американский бизнес имеет крайне позитивный опыт работы в Казахстане. Сегодня все больше и больше крупных компаний из США видят реальные перспективы на рынке республики.

Делегация РК возвращается из Вашингтона с порт­фолио новых амбициозных соглашений на сумму 17 млрд долларов. И это самый понятный индикатор результативности визита, говорящий о том, что мы выходим на новый стратегический уровень работы в экономическом плане.

Одной из центральных тем мировой экономической политики нынешнего года становятся критические редкоземельные элементы. И это то измерение, где Центральная Азия и конкретно Казахстан обладают стратегическим преимуществом. Уже сегодняшних разведанных запасов нашей республики достаточно для поставок 21 такого минерала из списка 50 наиболее важных для Соединенных Штатов.

С точки зрения непосредственных экономических эффектов это означает соз­дание сложных производств в разных регионах страны, включая заводы по обогащению и экстракции минералов. Одна из ведущих американских компаний в данной сфере первой из иностранных инвесторов начинает инвестиционный проект полного цикла на территории Казахстана.

Таким образом, Вашинг­тон, Астана, Бишкек, Душанбе, Ашхабад и Ташкент сделали серию стратегических шагов в новое качество двусторонних и многосторонних отношений. Соединяя лучшие принципы казахской внешнеполитической стратегии, нам удалось не только укрепить единый голос Центральной Азии как однозначный геополитический дивиденд, но и перейти на принципиально новый уровень бизнес-отношений­ с американским рынком, который остается крупнейшим и наиболее технологичным.

#президент #США #визит

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
Вне зоны доступа
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Качественно новый этап взаимодействия
Статистика – гарант открытости и доверия
Событие, обратившее на себя внимание
Всем домнам дали газ
Заработал кирпичный завод
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Подписаны важные соглашения
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Актера наградили за спасение
Все заявления – в приоритетную повестку
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во вн…
Повышение Казахстана в рейтинге WJP-2025 – это важный индик…
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Установки на укрепление стабильности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]