Десятилетний юбилей формата «Центральная Азия + США» ознаменовался вторым в его истории саммитом на уровне глав государств. При этом прошедшая в Вашинг­тоне встреча показала, что С5+1 качественно эволюцио­нирует.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Глобальные изменения, происходящие в мире, значительно оспаривают статус-­кво в международных делах. Более широкая перспектива тектонических процессов трансформации мирового порядка, рост ассиметричных угроз, появление и бурный рост искусственного интеллекта (наряду с глобальным соперничеством за более продвинутые технологические решения в этой сфере), кризис зеленой повестки создали понятный контекст саммита в Вашингтоне.

Мир, более сложный чем когда-либо, где традиционные «правила игры» все реже работают, требует переосмысления подходов и качественно новых решений. Возможно, главный результат прошедшего саммита, часто незаметный, но неизменно лежащий в основе всего, – это взаимная готовность говорить, обсуж­дать, действовать и слышать друг друга. Именно поэтому каждая из шести стран-участниц вышла с тем комплектом конкретных соглашений, что напрямую отвечают их стратегическим национальным интересам.

Важно отметить, что сегодня Центральная Азия выступает в принципиально новом внутреннем качестве, чем 10 лет назад: регион един, как никогда ранее, синхронен и последователен в своих позициях, его субъектность возрастает на фоне более дюжины иных партнеров в формате «С5+1», где ЦА научилась формировать повестку в четкой привязке к конкретным региональным задачам развития.

Саммиту предстояло сформировать такую повестку в наших региональных отношениях, которая отвечала бы стратегическим интересам всех шести государств. Это особенно важно в преддверии того, что США предстоит вскоре принять следующую Стратегию по Центральной Азии.

Важно понимать и состояние дел в отношениях Вашингтона с Центральной Азией: 97% товарооборота США с регионом – это торговля с Казахстаном. Наша страна также остается крупнейшим аттрактором американских инвестиций.

Именно поэтому особый интерес для нас представляет тот массив встреч на двустороннем треке, где нам действительно есть чем гордиться. Более трех десятилетий понятных «правил игры», полноценная рыночная экономика, продвинутые механизмы поддержки инвестиций... Американский бизнес имеет крайне позитивный опыт работы в Казахстане. Сегодня все больше и больше крупных компаний из США видят реальные перспективы на рынке республики.

Делегация РК возвращается из Вашингтона с порт­фолио новых амбициозных соглашений на сумму 17 млрд долларов. И это самый понятный индикатор результативности визита, говорящий о том, что мы выходим на новый стратегический уровень работы в экономическом плане.

Одной из центральных тем мировой экономической политики нынешнего года становятся критические редкоземельные элементы. И это то измерение, где Центральная Азия и конкретно Казахстан обладают стратегическим преимуществом. Уже сегодняшних разведанных запасов нашей республики достаточно для поставок 21 такого минерала из списка 50 наиболее важных для Соединенных Штатов.

С точки зрения непосредственных экономических эффектов это означает соз­дание сложных производств в разных регионах страны, включая заводы по обогащению и экстракции минералов. Одна из ведущих американских компаний в данной сфере первой из иностранных инвесторов начинает инвестиционный проект полного цикла на территории Казахстана.

Таким образом, Вашинг­тон, Астана, Бишкек, Душанбе, Ашхабад и Ташкент сделали серию стратегических шагов в новое качество двусторонних и многосторонних отношений. Соединяя лучшие принципы казахской внешнеполитической стратегии, нам удалось не только укрепить единый голос Центральной Азии как однозначный геополитический дивиденд, но и перейти на принципиально новый уровень бизнес-отношений­ с американским рынком, который остается крупнейшим и наиболее технологичным.