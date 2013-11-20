Ватикан готовится к проверке

Политика
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Ранее римский понтифик учредил специальную комиссию для контроля за финансами, призванную сделать работу департаментов более эффективной и прозрачной. Подобная структура была создана и для контроля за банком Ватикана.

Просочившиеся в прессу документы о работе департаментов свидетельствовали о том, что в администрации Ватикана, куда входят преимущественно священнослужители, нередки случаи коррупции, а кроме того, ее раздирают внутренние распри. После серии скандалов Папа Франциск выпустил директиву, где указывалась в том числе необходимость противодействия легализации незаконно полученных средств.

Надуть «пузырь» любой ценой

Бывший глава Казначейства Соединенных Штатов Ларри Саммерс на исследовательской конференции МВФ предупредил, что США и страны Европы могут вслед за Японией оказаться в ловушке потерянного десятилетия: без агрессивного бюджетного стимулирования их экономика просто не будет расти.

Избыточная ликвидность и низкие процентные ставки не могут поддержать рост экономики. Нобелевский лауреат Пол Кругман с Саммерсом согласен. Он уже давно думает о том же.

Саммерс и Кругман, как сообщает FINMARKET.RU, вместе нарисовали не самую приятную картину будущего развитых стран. Низкие ставки уже не могут ускорить рост, инвестировать никто не хочет – проще вложить деньги в безопасные активы. Кроме того, растет безработица.

Развитым странам, считают они, нужен новый пузырь: даже неэффективные инвестиции ускорят рост и повысят занятость. Причем пузыри нужно надувать любой ценой: отрицательной ставкой по депозитам или очень высокой инфляцией. Главное, сделать так, чтобы бизнесу и населению стало невыгодно держать деньги в «чулках» и пришлось тратить.

Спецслужбы под защитой

В США Верховный суд отказался пересматривать постановление специализированного суда, согласно которому спецслужбам разрешалось собирать информацию об абонентах крупнейшего сотового оператора Verizon, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Инициатором судебного разбирательства выступил Центр защиты личных электронных данных, обратившийся сразу в Верховный суд. Организация попыталась оспорить право Агентства национальной безопасности США собирать данные о времени и продолжительности телефонных звонков, но суд встал на сторону спецслужб.

На Фукусиме извлекают твэлы

16На японской атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами, началась рискованная операция по извлечению почти 1 500 тыс. топливных стержней (твэлы).

Рабочим предстоит с помощью специального оборудования переместить твэлы в контейнеры типа Castor и перевезти их на грузовиках в расположенное в ста метрах от АЭС здание, где, по заявлению компании-оператора Tepco, топливные стержни будут храниться в большей безопасности. Эти работы – первый крупный шаг к полному демонтажу «Фукусимы-1» – операции, которая может продлиться от 30 до 40 лет, сообщает Агентство dpa.

В Tepco отмечают: риск нового радиоактивного заражения окружающей среды в ходе работ по перевозке твэлов крайне маловероятен. Предполагается, что специальное оборудование позволит исключить случайное выпадение стержней из контейнеров во время их транспортировки.

О Марсе расскажет MAVEN

15С мыса Канаверал в штате Флорида запущен спутник MAVEN. Как сообщает Regnum со ссылкой на сайт NASA, первый сеанс связи с аппаратом состоялся через час после старта.

MAVEN подлетит к Марсу примерно через десять месяцев. Миссия спутника рассчитана на год. Спутник будет собирать данные об атмосфере планеты и о скорости потери атмосферы. Это поможет ученым опередить, в частности, каким был климат на Марсе в прошлом и какова история планеты.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

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