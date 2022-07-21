О сотрудничестве стран Центральной Азии с Россией и Китаем высказался Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил принять Концепцию взаимодействия государств ЦА в рамках многосторонних форматов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Президента РК, ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии.

"Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций секретарей советов безопасности. Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных дел на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов.

"На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашённых гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая. Уверен, это пойдёт на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов".