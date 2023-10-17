Важно обеспечить сохранность объектов ЮНЕСКО в Казахстане – Карин

Государственный советник Ерлан Карин встретился с председателями комитетов Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: akorda.kz

На встрече обсуждены итоги прошедшей в Эр-Рияде 45-ой сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в ходе которой в Список Всемирного наследия включены территории национального парка «Алтын-Эмель» и заповедника «Барсакельмес» как части транснациональной номинации «Туранские пустыни умеренного пояса», внесенной совместно Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Ерлан Карин отметил конкретные результаты работы комитетов национальной комиссии и клубов, подчеркнул, что состоявшийся в июне текущего года официальный визит генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле в Казахстан вывел двустороннее сотрудничество на новый уровень и обратил внимание на важность обеспечения сохранности объектов ЮНЕСКО на территории Казахстана.