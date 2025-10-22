фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с открытием завода, подчеркнув, что это событие является важным шагом в развитии машиностроительной отрасли Казахстана. При этом Глава государства напомнил: два года назад во время его поездки в Костанай было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а сегодня, в соответствии с соглашением с корпорацией KIA Motors, начинает работу полноценное предприятие.

Глава государства выразил искреннюю признательность президенту KIA Corporation Хо-сунг Сонгу и компании KIA Corporation, отметив масштаб проделанной работы и укрепление взаимовыгодных, плодотворных связей между сторонами.

– Это знаменательное событие является ярким примером стратегического партнерства и успешных отношений между Казахстаном и Республикой Корея, которая выступает надежным партнером нашей страны в Азии. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 800 корейских компаний. При этом есть все основания утверждать, что автомобилестроение является одним из ключевых направлений нашего взаимовыгодного взаимодействия, и открытие этого уникального завода служит наглядным тому подтверждением. Корпорация KIA входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей, ее автомобили являются одними из трех самых популярных автомобильных марок среди казахстанцев. Символично, что название бренда KIA складывается из двух иероглифов – «восходящий» и «Азия». Компания действительно стала ярким воплощением нового экономического подъема и возрождения Азии. KIA – корпорация будущего, автомобили которой гармонично сочетают передовые технологии, выразительный дизайн и высокую надежность, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что KIA как социально ответственная компания вносит весомый вклад в развитие человеческого капитала и активно инвестирует в подготовку квалифицированных специалистов.

По его словам, мировой автогигант еще до запуска завода в нашей стране начал выстраивать долгосрочное сотрудничество с казахстанскими и корейскими университетами и колледжами. Кроме того, для подготовки квалифицированных кадров компания планирует запустить корпоративный учебный центр.

– Своим примером KIA показывает, что забота о сотрудниках – важная часть ее организационной культуры, создающей атмосферу подлинного уважения и искренней солидарности. Именно такое отношение к людям рабочих профессий способствует утверж­дению в нашем обществе ценнос­тей трудолюбия и социальной справедливости. На заводе сделан упор на локализацию производства, что позволит значительно повысить казахстанское содержание в выпус­каемой продукции. По расчетам экспертов, каждое рабочее место на автозаводе косвенно создает до пяти-шести дополнительных рабочих мест в логистике, сервис­ной сфере, инфраструктуре. Это не просто линейное расширение, а большой шаг к формированию полноценного промышленного кластера, где малый и средний бизнес получит реальную возможность для стабильного развития, – считает Глава государства.

Такой комплексный подход к организации производства усилит индустриальный потенциал не только Костанайской области, но и всей нашей страны. Президент выразил уверенность, что завод KIA станет новой точкой роста казахстанского автопрома. Работа нового предприятия будет также способствовать динамичному обновлению отечественного автопарка. Это положительно скажется и на безопасности дорожного движения на улицах наших городов и автомагистралях.

Президент отметил, что государство уделяет приоритетное внимание развитию машиностроительной отрасли.

– В прошлом году в этот сектор было привлечено более 290 миллиардов тенге инвестиций, что в два с половиной раза превышает показатели предыдущего года. Позитивная тенденция сохраняется: с начала текущего года в отрасль уже вложено 178 миллиардов тенге. Инвесторы проявляют большой интерес к Казахстану. Благодаря реализации масштабных мер достигнуты значительные успехи. В прошлом году в стране было произведено более 145 тысяч автомобилей. Предприятия автопрома работают в Астане, Алматы, Семее, Уральске, Кокшетау, Костанае и Сарани. В этой сфере заняты более 10 тысяч граждан, почти половина из которых – молодежь. Непосредственно на заводе в Костанае создается полторы тысячи рабочих мест. Работники освоят новые навыки и станут квалифицированными специалистами. Уверен, что в будущем предприятие станет настоящей кузницей инженерных кадров, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что Правительству недавно было поручено разработать конкретные меры по стабилизации экономической ситуации, в связи с чем принят ряд важных решений.

– Граждане теперь получат возможность приобрести автомобили в лизинг, что сделает их более доступными для населения, – отметил Президент. – Запуск завода KIA Qazaqstan, несомненно, придаст мощный импульс технологической модернизации всей отрасли. Полагаю, что в перспективе предприятие освоит выпуск и других новых моделей. Таким образом появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам. Казахстан готов внести свой вклад в развитие глобальной автомобильной промышленности.

Глава государства наградил президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга орденом «Достық» II степени.

– Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие казахско-корейского сотрудничества и укрепление дружбы между нашими народами. Вы внесли поистине значительную лепту в становление автомобильной промышленности нашей страны, – сказал Президент.

Решение о строительстве завода KIA Qazaqstan было принято в 2023 году. Предприятие расположено на территории индустриальной зоны Костаная на земельном участке площадью 62,95 гектара.

Производственная мощность завода составляет 70 тыс. автомобилей в год, объем инвестиций – 131,5 млрд тенге. На предприя­тии создано 1 500 рабочих мест. Рынками сбыта выступают Казахстан, страны Центральной Азии и государства ЕАЭС, сообщила пресс-служба Президента.