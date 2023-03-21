Важны разные мнения

– Миссия ТюркПА встречалась с председателем Центризбиркома, сенаторами, заместителем министра иностранных дел Казахстана. Мы получили всю информацию по избирательному процессу. Беседовали с представителями политических партий и познакомились с их предвыборными программами. В день голосования побывали на нескольких избирательных участках, наблюдали за всеми этапами избирательного процесса, – сообщил Реджеп Шекер.

По его словам, на избирательных участках в течение дня не наблюдалось каких-либо эксцессов. Все проходило согласно правилам. Были приняты меры, чтобы люди с ограниченными возможностями тоже могли проголосовать.

Спикер отметил, что вне­очередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов были проведены по смешаннной мажоритарно-пропорциональной системе, применялась 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

– Миссия удовлетворена уровнем подготовки к избирательному процессу и высоко оценивает прошедшие выборы. Она дает позитивную оценку всем мерам, которые принимались для их организации, и считает, что выборы были проведены соглас­но принципам транспарентности, справедливости, согласно законодательству Казахстана и международным стандартам, – резюмировал наблюдатель, в завершение поздравив всех с наступающим праздником Наурыз.

Также высоко оценен тот факт, что высказываются разные мнения. И другие страны должны следовать этому примеру, считает Реджеп Шекер.

– Демократия очень важна. Важно, чтобы были разные мнения. Мы видели, что количество политических партий увеличилось, появились новые, семь из них участ­вовали в этих выборах, снижен порог прохождения в Парламент. Право участвовать в выборах получили независимые кандидаты. Это очень хороший пример. Народ Казахстана смог выразить свою волю, а это – прямой путь к демократии, – прокомментировал глава Миссии ТюркПА.