Важные месседжи и акценты в интервью президента выделил Карин

Фото: пресс-служба президента РК

По его словам, интервью хоть и опубликовано в жанре беседы, но по своему объему и содержанию воспринимается как программная статья. Потому как интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий.

"Тем самым президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики. Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные им в сфере внутренней политики и идеологии. Так, глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов:

- очередное заседание Национального Курултая;

- принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие;

- обозначил и другие узловые даты и мероприятия событийного ряда на 2024 год", - написал госсоветник.

Также он отметил, что стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта Токаева, вынесенная в заголовок: «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед».