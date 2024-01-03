Важные месседжи и акценты в интервью президента выделил Карин

Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan", сообщает Kazpravda.kz.
По его словам, интервью хоть и опубликовано в жанре беседы, но по своему объему и содержанию воспринимается как программная статья. Потому как интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий.
"Тем самым президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики. Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные им в сфере внутренней политики и идеологии. Так, глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов:
- очередное заседание Национального Курултая;
- принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие;
- обозначил и другие узловые даты и мероприятия событийного ряда на 2024 год", - написал госсоветник.
Также он отметил, что стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта Токаева, вынесенная в заголовок: «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед».
"По сути эта фраза является емкой формулой идеологического курса, который проводит президент. Это ориентация общества на созидательную повестку: не жить прошлым, ориентироваться только на будущее, культивируя те общенациональные ценности, которые не разъединяют, а консолидируют нацию", - заключил Карин.