Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
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13 июня, в 15 километрах от села Еркінқала города Атырау, на территории государственного природного резервата «Ақ Жайық» произошло возгорание камыша, сообщает Kazpravda.kz
Для оценки обстановки и организации оперативных действий на место были направлены спасатели, а также сотрудники самого резервата.
Кроме того, для проведения воздушной разведки очага и тушения возгорания сотрудники ДЧС вылетели на вертолёте с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС РК .
К тушению пожара привлекли 82 человека личного состава и 17 единиц техники.
На текущий момент угрозы для населенных пунктов нет.