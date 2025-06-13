13 июня, в 15 километрах от села Еркінқала города Атырау, на территории государственного природного резервата «Ақ Жайық» произошло возгорание камыша, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для оценки обстановки и организации оперативных действий на место были направлены спасатели, а также сотрудники самого резервата.

Кроме того, для проведения воздушной разведки очага и тушения возгорания сотрудники ДЧС вылетели на вертолёте с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС РК .

К тушению пожара привлекли 82 человека личного состава и 17 единиц техники.

На текущий момент угрозы для населенных пунктов нет.