Вдохновляющий подвиг батыра

Премьера спектакля о Кулеке-батыре состоялась в Петропавловске в Казахском музыкально-драматическом театре им. Сабита Муканова.

Перед спектаклем прошла научно-практическая конференция, посвященная 320-летию легендарного полководца, который был не только смелым воином, но и видным государственным деятелем, считался правой рукой Абылай-хана, вел переговоры с Россией и Китаем.

Участниками конференции стали профессор Северо-Казахстанского университета Заркын Тайшыбай, драматург, автор пьесы Баянгали Алимжанов, режиссер спектакля Ержан Кауланов, а также потомок Кулеке-батыра, заслуженный работник водного хозяйства РК, почетный гражданин Северо-Казахстанской облас­ти Мурат Жантлеуов. С докладом о жизненном пути Кулеке-батыра выступила директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.

Родился Кулеке в 1702 году в местности Аютас, где теперь стоит город Сергеевка. Отец Таниберды был влиятельным представителем рода Атыгай, он засватал за Кулеке дочь Толе-би Сандык, когда они еще были детьми. Но после смерти Таниберды род Атыгай ослаб, и Толе-би задумался, стоит ли выдавать дочь за Кулеке?

В это же время на земли Толе-би напал батыр по имени Келдек. Ставка Толе-би переехала в другое место. Несколько раз Кулеке посылал сватов, но каждый раз получал отказ. В очередной раз он направил людей с вопросом: «Что желает Толе-би?» – «Пусть разберется с моим врагом – Келдек-батыром и вернет мой скот», – ответил Толе-би в надежде на то, что молодой Кулеке погибнет в бою с опытным Келдеком.

Но Кулеке победил и вернул скот Толе-би. С тех пор его и прозвали батыром, а Толе-би выдал за него дочь Сандык.

В исторических документах имя Кулеке-батыра впервые упоминается в августе 1732 года, когда хан Среднего жуза Самеке направил его в качестве посла в Санкт-Петербург на прием к императрице Анне Иоанновне, чтобы решить вопросы свободного и безопасного перемещения торговых караванов по территории Казахского ханства. В 1733 году обострилась вражда с джунгарами, и Толе-би написал письмо императрице России о том, что не только его род, но все жузы готовы перейти под покровительство России. Согласие с этим выразили Хатта Кодар-би, Сатай-батыр, Койгелды-батыр, Болек-батыр, вместе с ними Толе-би упомянул имя Кулеке-батыра.

23–30 августа 1742 года в Оренбурге большая группа казахских батыров и биев дала клятву о подданстве русской императрице Анне Иоанновне перед начальником Оренбургской комиссии, тайным советником и сенатором Иваном Неплюевым.

В последующие годы Кулеке-батыр вместе с Абылай-ханом участвовал в освобождении от джунгар казахских земель в междуречье Тобола – Иртыша и заселял их казахскими родами. Будучи тонким дипломатом, Кулеке-батыр в течение 30 лет укреплял Казахское ханство. Благодаря своему авторитету он разрешал родовые распри.

Кулеке-батыр был в добрых отношениях с российским правительством. Его имя встречается в официальных документах более 40 раз. Абылай-хан отправлял его урегулировать самые сложные вопросы в улусах и в Российской пограничной комиссии. В Указе коллегии внешних дел от 18 июля 1760 года подчеркивается, что «Кулеке-батыр среди казахов является особенно знаменитым и необходимо оказывать ему соответствующий почет».

После смерти Кулеке-батыр был временно похоронен в урочище Аю-тас. В следующее лето его сын Тлеуке (Шал акын) и другие дети по указанию Абылай-хана повезли тело, обернутое кожей, через Бетпакдалу в далекий Туркестан, где предали земле в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. Сохранился памятный камень, поставленный на могиле батыра. На внутренней стене мавзолея имеется список похороненных в нем знаменитых ханов, султанов, батыров, биев. Есть в этом спис­ке имя Кулеке Танибердыулы.

Подвиги Кулеке-батыра вдохновили писателя-драматурга Баянгали Алимжанова в течение всего одного месяца написать великолепную пьесу.

– При написании 30-страничного текста я руководствовался документальными историческими источниками и собственным вообра­жением, – отметил заслуженный деятель Казахстана Баян­гали Алимжанов. Надеюсь, что мне удалось создать яркий и правильный художественный образ.

Поставить спектакль о народном герое на сцене Казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова было предложено режиссеру из Павлодарской области Ержану Кауланову.

– Прочитав пьесу, – сказал он, – я сразу согласился поставить спектакль. В постановке задействованы 20 актеров.

Премьера спектакля состоя­лась сразу после научно-прак­тической конференции, пос­вященной жизни и подвигам Кулеке-батыра.

Зрители увидели юного Кулеке в момент, когда он знакомится с Сандык. Это была любовь с первого взгляда. Между молодыми людьми тотчас вспыхнули горячие чувства, а позже выяснится, что она дочь Толе-би и что еще в детстве ее засватали за Кулеке. По ходу действия Кулеке побеж­дает героя по имени Келдек и становится Кулеке-батыром.

В сентябре эту постановку покажут землякам батыра на его малой родине – в районе Шал акына. Здесь, в селах Каратал, Алкаагаш, ауле Искак Ибрая и в городе Сергеевка, а также во многих других населенных пунктах и городах Казахстана по сей день живут потомки батыра.

В 2008 году в рамках государственной программы «Культурное наследие» в Петропавловске была отреставрирована резиденция Абылай-хана. Северо-Казахстанская область получила уникальный музей нового типа, не имеющий аналогов в республике. Экспозиция комплекса знакомит посетителей с основными событиями из жизни Абылай-хана. Есть здесь и материалы, посвященные Кулеке-батыру.

В 2021 году в Сергеевке был открыт Дворец спорта им. Кулеке-батыра. В честь 320-летия будет издана книга «Кулеке-батыр и его потомки».