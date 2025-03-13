Вдохнуть «вторую жизнь»

Трубы терпеть не могут

С 2023 года, когда после случившихся в стране крупных коммунальных аварий стало ясно, что котельные, насосные, трубы и электросети терпеть больше не могут, в их обновление стали вкладывать такие инвестиции, которых отрасль не видывала прежде никогда. Дать коммунальным предприятиям республики вторую жизнь призвана специально разработанная госпрограмма «Тариф в обмен на инвестиции», главными целями которой выступает снижение общей изношенности инженерной инфраструктуры, а также сохранение квалифицированного производственного персонала за счет повышения зарплаты.

В Костанайской области зат­раты на капремонт инженерной инфраструктуры за пос­ледние два года увеличились более чем в семь раз: в 3,3 раза – в 2023-м, в четыре раза – в 2024-м. Только в прошлом году общий приток инвестиций в модернизацию теплотрасс и оборудования составил 29 млрд тенге, причем больше 21 млрд тенге из них поступили из бюджета.

Почти половина этой суммы, а именно 15 млрд тенге, была потрачена на реконструкцию объектов теплоснабжения, при этом 1,6 млрд тенге получено за счет тарифа, остальное – деньги из госказны. Средств хватило на модернизацию теплосетей протяженностью 24,1 км, в результате чего уровень их общей изношенности снизился с 47,4 до 45,7%.

Большой реконструкции подверглась система теплотрасс Рудного. И неспрос­та: зимой 2023-го в городе горняков случилась череда крупных коммунальных аварий, в результате десятки жилых домов и соцобъектов в лютый мороз оставались без тепла. В прошлом году в городе заменили девять километров труб, и это позволило добиться снижения аварийности на сетях сразу на 11% в сравнении с предыдущим отопительным периодом. Также большая работа проделана в областном центре: в Костанае реконструировано 4,7 км теплосетей.

– В результате исполнения бюджетных проектов общей показатель изношенности сетей в городе снижен с 63,2 до 59,9 процента. Несмотря на то что цифры вроде бы небольшие, это очень хороший показатель, – отметил аким Костаная Марат Жундубаев. – За последние 10 лет такого у нас точно не было. Ранее в год мы добивались снижения общего показателя износа на 0,5, ну на процент, а тут сразу на 3,3 процента.

По словам акима, в настоя­щее время для снижения изношенности теплосетей и оборудования разработаны 11 проектов на общую сумму 9,6 млрд тенге, в том числе шесть проектов по реконструкции магистралей протяженностью пять километров, на что необходимо 6 млрд тенге, и пять проектов – по теплоис­точникам на 3,6 млрд.

В ближайшее время будет завершена разработка еще четырех проектов, для реализации которых потребуется ориентировочно 512 млн тенге. По итогам текущего года в Костанайской области общий уровень изношенности труб теплоснабжения планируется снизить до 45%, вложив в это дело порядка 13 млрд тенге.

Хотя с водоводами в Костанайской области ситуация обстоит не так плачевно, все же трубы холодного водоснабжения также нуждаются в обновлении. В прошлом году на эти цели затратили 8,3 млрд тенге. В основном деньги ушли на строи­тельство водоводов. Итог – снижение степени их изношенности с 35,5 до 34,9%.

Нынешним летом в регионе собираются претворить в жизнь сразу 61 проект по линии водоснабжения и канализации, финансовые вливания составят почти 13 млрд тенге.

Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров, по итогам 2025 года в рамках профинансированных проектов сельского водоснабжения будет введено в эксплуатацию 11 водопроводов, 13 сел впервые будут обеспечены централизованным водоснабжением. Кроме того, начнется осуществление проектов по водоснабжению городов Аркалыка и Тобыла.

Тем не менее, несмотря на огромные финансовые вливания как со стороны государства, так и за счет растущих тарифов, коммунальные предприятия Костаная по-прежнему ос­таются убыточными.

– В прошлом году на погашение кредитов ГКП «КТЭК» из бюджета было выделено около двух миллиардов тенге. Однако должного эффекта это не возымело – предприятие продолжает работать в убыток, который по итогам 2024-го составил 1,3 миллиарда тенге. ГКП «Костанай-су» с 2021 года занимается проектом реконструкции водо­очистных сооружений на сумму 6,7 миллиарда тенге, но объекты до сих пор не введены в эксплуатацию. Здесь явная недоработка со стороны предприятия. Если государство направляет средства на поддержку, то должен быть виден результат. Поэтому, помимо бюджетных вложений, необходимо пересмотреть расходы коммунальных служб, усилить работу по снижению потерь, внедрению энергосберегающих технологий и сокращению зат­рат на топливо, – обрисовал ситуацию аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Два источника хорошо,

а три – надежнее

Куда сложнее дела обстоят­ в энергосекторе региона. Все оттого, что большинство предприятий вынуждены выживать самостоятельно. Они находятся в частной собственности, а значит, вливаний из госбюджета не предусмотрено.

Затраты на повышение зарплат работникам, а также на модернизацию сетей осуществляются из средств, которые субъекты получают от потребителей за свои услуги. Ну а поскольку резко поднять тарифы компаниям не позволяют, денег у них критически не хватает. И вот результат: уровень изношенности электросетей и оборудования, к примеру, ТОО «МРЭТ» составляет 90%, а ТОО «ЭПК-Форфайт» – 81%.

Если брать в среднем, то в Костанайской области изношенность линий электропередачи и оборудования достигает 70,4%. Печально обстоят дела в Торгайском регионе. В Аркалыке, а также в Джангельдинском и Амангельдинском районах электросети изношены на 94%.

– В 2024 году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы по проекту «Реконструкция электрических сетей 110, 35, 10 кВ в городе Аркалыке». Здесь будет построено 37,8 километра сетей электроснабжения и три подстанции общей сметной стои­мостью 9,1 миллиарда тенге. Проект в текущем году заявлен на уточнение республиканского бюджета. Также планируется разработать проект по строительству ВЛ-110 кВ Амангельды – Торгай протяженностью 150 километров, что позволит обеспечить резервной линией электроснабжения Жангельдинский район, – поделился планами Даурен Аскаров.

В других городах и районах решать вопрос будут, опираясь на нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», рассчитанный на 2025–2029 годы. Акцент будет сделан на регионы, показатель изношенности ЛЭП в которых колеблется в коридоре от 65 до 70%.

– Этот проект позволит субъектам естественных монополий, которые относятся к энергетическому сектору, для модернизации своих сетей и оборудования использовать механизмы финансирования для получения льготного займа вне зависимости от формы собственности. Таким образом, инвестиции не будут ограничены только тарифными пос­туплениями, продолжится работа по бюджетному софинансированию, возможно получение кредита под небольшой процент через финансовые институты АО «Национальный управляю­щий холдинг «Байтерек», – разъяснил руководитель областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий Акан Ташпанов.

По предварительной оценке, костанайским энергокомпа­ниям необходимы инвестиции в сумме более 200 млрд тенге, чтобы к 2029 году общий уровень изношенности сетей снизился до 40%.