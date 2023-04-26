Вдвое вырастут зарплаты работников природоохранных учреждений в Казахстане

C июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений установят доплату в 100% от должностного оклада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Ранее повышение заработной платы предусматривалось в виде доплаты за работу, связанную с рисками причинения вреда здоровью и жизни человека, сотрудникам службы гослесохраны, госинспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и работникам госпредприятий рыбного хозяйства.

Однако министерство совместно с представителями работодателей и профсоюзов работников лесного хозяйства также выработало решение до 2025 года увеличить в 2 раза зарплаты вспомогательному персоналу и внештатным работникам природоохранных организаций с 1 июля этого года на – 70%, с 1 января следующего года – на 85% и с 1 января 2025 года – на 100%.

Таким образом, пояснили в ведомстве, повышение заработных плат будет распространяться в том числе на работников финансовых, организационных и производственно-хозяйственных отделов, водителей, трактористов, уборщиков производственных и административных помещений и на временных и сезонных рабочих, занятых на лесовосстановительных, лесоохранных и лесохозяйственных работах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с июля 2023 года увеличат заработную плату работникам государственных рыбоводных предприятий.