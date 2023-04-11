Вдвое вырастет зарплата работников государственных рыбоводных предприятий

В Казахстане с июля 2023 года увеличат заработную плату работникам государственных рыбоводных предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

На сегодня заработная плата рядовых работников государственных рыбоводных предприятий, находящихся в ведении Комитета рыбного хозяйства Минэкологии, составляет около 90 тысяч тенге, то есть почти минимальная.

«Учитывая специфику деятельности и тяжелый физический труд работников на рыбоводных предприятиях, действующая система оплаты труда не соответствует реальности и их вкладу в развитие отрасли.

В этой связи для формирования стабильного трудового коллектива и укрепления кадрового потенциала путем привлечения молодых специалистов, проработан вопрос повышения зарплаты отраслевых работников предприятий.

Повышение зарплаты в 2 раза ожидается с июля 2023 года», – поделились в министерстве.