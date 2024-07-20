Вечерние концерты с участием талантливых горожан проходят в Шымкенте

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Оторваться от гаджетов и интересно провести вечер рядом с домом – такой вариант досуга предлагает КГУ «Молодежный ресурсный центр» Управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента. Это ему принадлежит инициатива повсеместного проведения на открытых площадках города Shymkent – Talants show. Принять участие в импровизированных концертах предлагают всем горожанам, независимо от возраста, образования и рода занятий.

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– Мы хотим показать детям, подросткам и молодым людям, что досуг можно организовать интересно и разнообразно, – говорит руководитель отдела КГУ «Молодежный ресурсный центр» Дана Ерханова. – Например, продемонстрировать свои творческие способности. Или же послушать и увидеть тех, кто может и любит петь, декламировать стихи, танцевать. Убеждена, что это отличный способ на время забыть о соцсетях, перейти на живой формат общения, пробудить интерес к искусству.

Для старта проекта Shymkent – Talants show выбрали открытую площадку парка «Казахстанско-турецкая дружба», расположенного в 11-м микрорайоне. Это густонаселенный жилой массив, здесь проживает много молодежи. С наступлением вечерней прохлады подростки, юноши и девушки приходят в сквер, чтобы пообщаться, обсудить актуальные темы и просто провести время в компании сверстников. И если среди них находится хотя бы один человек, играющий на гитаре, вокруг него непременно собирается молодежь.

Тех, кто откликнулся на приглашение принять участие в Shymkent – Talants show, оказалось немало. Выйти на сцену мог каждый желающий. Даже программу вечера заранее не составляли, если не считать выступления профессионального солиста Сарсенбека Баймурата. Эстрадные песни в его исполнении чередовались с выступлениями самодеятельных артистов, которым хватило смелости выйти на сцену, чтобы пережить свою минуту славы.

Подобные мероприятия на открытых площадках города продлятся до конца лета, охватив самые отдаленные уголки Шымкента.

#Шымкент #досуг #Shymkent – Talants show #вечерние концерты

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