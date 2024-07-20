Вечерние концерты с участием талантливых горожан проходят в Шымкенте
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Оторваться от гаджетов и интересно провести вечер рядом с домом – такой вариант досуга предлагает КГУ «Молодежный ресурсный центр» Управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента. Это ему принадлежит инициатива повсеместного проведения на открытых площадках города Shymkent – Talants show. Принять участие в импровизированных концертах предлагают всем горожанам, независимо от возраста, образования и рода занятий.