Вечерние концерты с участием талантливых горожан проходят в Шымкенте

– Мы хотим показать детям, подросткам и молодым людям, что досуг можно организовать интересно и разнообразно, – говорит руководитель отдела КГУ «Молодежный ресурсный центр» Дана Ерханова. – Например, продемонстрировать свои творческие способности. Или же послушать и увидеть тех, кто может и любит петь, декламировать стихи, танцевать. Убеждена, что это отличный способ на время забыть о соцсетях, перейти на живой формат общения, пробудить интерес к искусству.

Для старта проекта Shymkent – Talants show выбрали открытую площадку парка «Казахстанско-турецкая дружба», расположенного в 11-м микрорайоне. Это густонаселенный жилой массив, здесь проживает много молодежи. С наступлением вечерней прохлады подростки, юноши и девушки приходят в сквер, чтобы пообщаться, обсудить актуальные темы и просто провести время в компании сверстников. И если среди них находится хотя бы один человек, играющий на гитаре, вокруг него непременно собирается молодежь.

Тех, кто откликнулся на приглашение принять участие в Shymkent – Talants show, оказалось немало. Выйти на сцену мог каждый желающий. Даже программу вечера заранее не составляли, если не считать выступления профессионального солиста Сарсенбека Баймурата. Эстрадные песни в его исполнении чередовались с выступлениями самодеятельных артистов, которым хватило смелости выйти на сцену, чтобы пережить свою минуту славы.

Подобные мероприятия на открытых площадках города продлятся до конца лета, охватив самые отдаленные уголки Шымкента.