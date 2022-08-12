Вечные книги Учителя нации

Бесценные экземпляры книг ученого-лингвиста, просветителя, литературоведа и тюрколога Ахмета Байтурсынова, вышедшие в 20-е годы прошлого столетия, хранятся в Национальной библиотеке Республики Казахстан.

Чуть меньше месяца осталось до знаковой даты для всех представителей казахстанской науки, культуры, истории и литературы – 5 сентября исполнится 150 лет со дня рождения выдаю­щегося ученого, стоявшего у истоков становления казахской филологии, языкознания и литературоведения, отечественной научной терминологии Ахмета Байтурсынова. По этому случаю мне посчастливилось не просто заглянуть в Национальную биб­лиотеку РК, но и побывать в фонде редких книг и рукописей, где находятся поистине уникальные труды Учителя нации (Ұлт ұстазы).

Среди них «Грамматика киргизского языка» (1922), первая часть «Практической грамматики» (1928), «Букварь для взрос­лых» (1926), «Новый букварь с рисунками» (1926–1928), в котором присутствует старый казахский алфавит (арабский) до латинизации, до 1928 года.

Одна из ветвей богатого наследия Ахмета Байтурсынова – это его переводы. Он перевел на казахский язык произведения русских классиков. В фонде редких книг и рукописей Национальной библиотеки РК также хранится сборник под названием «Қырық мысал» («Сорок басен») – переводы басен Ивана Крылова в стихах на казахском языке. Впервые сборник был издан в 1909 году в Петербурге. В Нацио­нальной биб­лиотеке РК можно найти сборник, выпущенный издательством «Татарстан» в Казани в 1922 году.

Бережно пролистывать слева направо книги, написанные арабской вязью и имеющие вековую историю, – поистине особенное занятие. В эти минуты приходит осознание того, какой бесценный труд в довольно непростые времена проделал выдающийся просветитель, лингвист Ахмет Байтурсынов, какими выдающимися знаниями обладал один человек, по-настоящему любящий свой народ и горячо желавший ему развития, процветания и силы, силы в знаниях. И ему это, безусловно, удалось.

Фонд библиотеки имеет целый ряд экземпляров хрестоматии казахского языка в нескольких частях – «Тіл – құрал» («Язык – инструмент»).

Как известно, хрестоматия, впервые изданная в 1914 году, многократно печаталась до 1928 года. Каждая ее часть переиздавалась по 6–7 раз с дополнениями. Вся терминология, отраженная в учебных пособиях, используется и поныне.

Главной идеей, гражданским долгом или же простой душевной потребностью Ахмета Байтурсынова было просвещение. Сегодня многие специалисты, филологи, глубоко изучающие жизнь и творчество Учителя, справедливо называют его лидером казахстанской нацио­нальной науки, ведь именно язык становится основным инструментом достижения вершин в самых различных областях человеческой жизни. Учитель нации определил направления становления и развития казахской терминологии в начале XX века, фактически став создателем первых научных основ казахской терминологии.

Труд Байтурсынова «Тіл – құрал» разделен на три части и рассчитан на три года обучения. Первая часть посвящена фонетике, вторая – этимологии, а третья – синтаксису.

В июне 1924 года в Оренбурге состоялся I Съезд казахских ученых, на котором были установлены принципы создания терминов. Через два года в своем выступлении на Первом съезде тюрков, состоявшемся в Баку в 1926 году, Байтурсынов представил его участникам эти принципы. Его доклад также коснулся утверждения нового тюркского алфавита, методов изучения родного языка.

Все части «Тіл – құрал» выходили в различные годы и печатались в разных городах и странах, в том числе в Кызыл-Орде, Оренбурге, Семипалатинске, Ташкенте и Москве. Тираж каждого из изданий составлял от 10 до 20 тыс. экземпляров.

Три части учебника написаны по системе «от простого к сложному». Так, шаг за шагом учащийся от изучения букв, слогов, знаков переходит к значению тех или иных слов, а затем и к грамматическому разделу, где властвуют простые и сложные предложения, предлагаются способы сочетания слов внутри этих предложений.

Как можно заметить, Ахмет Байтурсынов, радея за образование казахского народа, не остановился лишь только на одном-двух трудах. Его книги были созданы для людей всех возрастов, все, по его мнению, должны были иметь равный доступ к изучению родного языка. Анализируя ситуацию, складывавшуюся в то время в сфере образования на родном языке, он писал в своей статье «Қазақша оқу жайынан» следую­щее:

«…изучение казахского еще не достигло определенного порядка, есть много недостатков. Учебники казахского языка только начинают появляться, мало учителей, которые организованно преподают, нет учебного плана, нет конкретного учебного года, нет построенных школ, нет месячной зарплаты учителям, нет адекватной для региона методики преподавания казахского языка, нет учителя, преподающего педагогическую науку…».

«Тіл – құрал» не потерял своей актуальности и ценности и в наше время. И как справедливо отметил государственный и общественный деятель, линг­вист, доктор филологических наук Шерубай Курманбайулы, Ахмет Байтурсынов положил начало развитию казахской терминологии. Сегодня перед казахстанским обществом стоит задача не только сохранить и изучить его бесценные труды, но и практически использовать его передовые идеи и следовать сформированным научно-языковым традициям.