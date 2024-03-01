В Великобритании подготовили план на случай смерти короля

В нем описывается очередность действий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение десяти дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб», — говорится в материале.

По данным Daily Express, в день смерти монарха, который будет обозначен как «День С», произойдет срочная череда звонков, информирующих ключевых должностных лиц страны, таких как премьер-министр, секретарь кабинета министров, а также несколько старших министров и правительственных чиновников. Затем следующий монарх будет готовиться к обращению к нации.

Ключевыми событиями в период траура станут перенос королевского гроба в Вестминстерский дворец и его захоронение.

Как указали журналисты, операция «Менайский мост» — не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция «Лондонский мост».

Обозреватели отметили, что название плана для Карла III могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.

В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.

Во вторник телеканал Sky News сообщил, что принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля, однако конституционные дела останутся в ведении монарха.