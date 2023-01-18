Великолепная четверка

По итогам прошедшего в Катаре азиатского квалификационного турнира в финальную часть чемпионата мира в мужском парном разряде пробились Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев. Айдос Кенжигулов и Зауреш Акашева представят страну в смешанном парном разряде, а Кирилл Герасименко еще и примет участие в индивидуальных соревнованиях, сообщает пресс-служба федерации.

Стоит отметить, что в 2018 году в городе Хальмстад (Швеция) Совет директоров Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял новую концепцию проведения чемпионатов мира, согласно которой спортсменам необходимо пре­одолеть континентальные стадии отбора на турнир. Это позволило существенно поднять статус мирового первенства. Для самих спортсменов задача по попаданию на чемпионат мира усложнилась: каждую путевку необходимо завоевать по ходу квалификационных стартов.

Несмотря на жесткий отбор, национальной сборной команде Казахстана удалось реализовать в Катаре главные цели, завоевав несколько путевок. В Катаре наши мас­тера ракеток соревновались с сильнейшими теннисистами мира из Китая, Японии, Кореи, Ирана, Индии, Гонконга, Сингапура и сумели в конкурентной борьбе выиграть лицензии. Это говорит об эффективности выбранного вектора развития настольного тенниса в нашей республике.

Так, Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев поочередно одержали победы над двумя дуэтами – Салех Мохамед⁄Рашед Рашед (Бахрейн) – 4:2, Нима Аламиян⁄Ношад Аламиян (Иран) – 4:0. Айдос Кенжигулов с Зауреш Акашевой оказались сильнее индийской пары Шарат Ачанта⁄Среа Акула – 4:3. А в личном зачете Кирилл Герасименко вначале уверенно победил Халида Альшарифа (Саудовская Аравия), а потом и Кларенса Чжэ Ю (Сингапур).

Всего с азиатского отбора на первенство планеты квалифицировались 25 мужчин, 28 женщин, 13 мужских, 12 женских и 12 смешанных пар. Окончательный список участников чемпионата мира международная федерация представит 1 апреля.