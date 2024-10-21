Вена признана самым удобным для жизни городом в мире

Транспорт , В мире
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Австрийская столица была признана «самым удобным для жизни городом в мире» по версии журнала The Economist отчасти благодаря общественному транспорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Общественный транспорт - часть того, что делает Вену самым удобным для жизни городом в мире. Но чем особенна система?

По словам Йозефа Таучера, члена городского совета Вены от Социал-демократической партии, примерно у половины жителей города с населением около 2 миллионов человек есть проездной билет.

«Он стоит 1 евро в день, и так было с 2012 года. Это оказывает огромное влияние на защиту климата», - сказал Таухер в интервью Euronews Next в кулуарах выставки European Mobility Expo, подчеркнув доступность годового проездного, который стоит 365 евро.

Городские власти обязались сделать Вену климатически нейтральной к 2040 году в дорожной карте, принятой два года назад. Согласно городской статистике, трое из десяти жителей Вены пользуются общественным транспортом, более трети жителей города передвигаются пешком, и лишь четверть использует для поездок автомобили.

Из 792 миллионов поездок на венских линиях в 2022 году 352 миллиона были совершены на метро и 274 миллиона - на трамваях.

Недавний опрос также показал 91-процентный уровень удовлетворенности общественным транспортом, что вывело Вену на первое место среди 83 городов Европы.

«Несколько лет назад мы добавили сервисы совместного пользования, такие как совместные велосипеды и совместные электромобили, чтобы решить проблему«последнего и первого километра» и чтобы люди не вынуждены были пользоваться автомобилями. Пользователи должны иметь надежную систему. Так что если у вас нет машины, должна быть другая система, которая доставит вас из пункта А в пункт», - рассказала Александра Рейнагль, генеральный директор компании Wiener Linien, управляющей транспортной системой.

Город работает над расширением сети общественного транспорта.

«Мы обновляем нашу систему, потому что у нас стареющая инфраструктура, ведь трамвайные пути мы эксплуатируем с начала XX века», - сказала Рейнагль.

Строительство новой автоматической линии метро U5, а также модернизация линии U2 первоначально были запланированы на 2026 и 2028 годы соответственно. Однако проект U2 был отложен до 2030 года, сообщает Railway Gazette.

Планируется, что это расширение позволит обслуживать 300 миллионов пассажиров дополнительно и экономить до 75 000 тонн CO2 в год.

«Мы можем использовать это как шанс превратить целые улицы в новые зоны отдыха, где люди не только захотят передвигаться, но и проводить там время. А это то, что наделяет город действительно хорошими качествами», - говорит Рейнагль.

#город #общественный транспорт #Австрия #Вена

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