Венеция может уйти под воду в 2150 году

Такой исход предусматривает один из сценариев, смоделированных в рамках международного проекта Национального института геофизики и вулканологии

Фото: ТАСС

Венецию может окончательно затопить к 2150 году. Такой исход предусматривает один из сценариев, смоделированных в рамках международного проекта Национального института геофизики и вулканологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как следует из выводов исследователей, системы барьеров "Моисей" будет недостаточно для защиты города. Моделирование наводнений производилось для 2050, 2100 и 2150 годов. Наихудший сценарий пришелся на середину ХХII века, когда затоплению может подвергнуться территория площадью от 139 кв. км до 226 кв. км.

"Без дополнительных мер по защите это приведет к наводнению и значительному урону как местному населению, так и культурному наследию Венеции", - предупреждают ученые.

Они поясняют, что усугубляемый изменениями климата эффект "высокой воды" ведет к постоянному снижению уровня суши и поглощению ее морем. Сейчас темпы этого процесса достигают 7 мм в год.

Для предотвращения исчезновения Венеции, которая выстроена более чем на 150 островах, была разработана специальная мобильная система барьеров, перекрывающих лагуну в период наводнений. Несколько лет назад дамба "Моисей", возведение которой вызывало множество споров из-за дороговизны, была введена в строй и в последние годы защищает Венецию от "высокой воды".

Феномен "высокой воды", вызываемый морскими приливами, зависящими от лунного цикла, является характерным для островной части Венеции, которая расположена на естественной подушке небольших островов в лагуне Адриатического моря. Но вода периодически поднимается и немного подтапливает площадь Святого Марка.

Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте более 200 лет назад писал своему брату из путешествия по Апеннинам: "Ты должен срочно приехать в Венецию, через 50 лет ее уже не будет".