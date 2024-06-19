Верховный суд отменил оправдательный приговор обвиненному в изнасиловании блогеру

Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении Д.Ерханата, финансового блогера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

«Ранее, приговором суда первой инстанции Ерханат был признан виновным в изнасиловании (ст.120 ч.1 УК). Ему назначено 5 лет лишения свободы. Апелляционной инстанцией был отменен приговор суда первой инстанции и вынесен оправдательный вердикт. Изучив материалы уголовного дела, коллегия признала вину Ерханата доказанной. Доводы стороны защиты опровергаются собранными доказательствами» , - говорится в сообщении суда.

Иная информация в силу требований закона не подлежит изложению. На основании изложенного, кассационная коллегия отменила оправдательный вердикт и оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции, добавили в суде.

Ранее сам блогер писал в своем аккаунте о том, что он познакомился с молодой женщиной и она была не против связи. Женщина же заявила, что пришла к нему на финансовую консультацию, он пригласил ее домой, обьяснив, что это его рабочий офис.