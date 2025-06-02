Верховный Суд разъяснил порядок рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке

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Обсуждены проекты нормативных постановлений (НП) о применении законодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке, применении законодательства о судебной власти и внесении поправок в НП

Фото: пресс-служба ВС РК

Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев провел очередное пленарное заседание высшего судебного органа. В его работе участвовали председатели судебных коллегий и судьи ВС, ученые, члены научно-консультативного совета, представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, нотариата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВС РК

Судья ВС Газиза Мусабекова, представляя НП о порядке рассмотрения уголовных дел с 1 июля 2025 года в кассации, отметила, что к кассационной инстанции предъявляются высокие требования с целью упорядочения отправления правосудия, исключения возможных ошибок и неясностей. В проекте НП приведены основания для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, перечень лиц, обладающих правом подачи жалобы, протеста. Изложены требования к содержанию жалобы, регламентирован порядок действий кассации при поступлении жалобы, при принятии решения по результатам проверки судебных актов нижестоящих судов и доводов сторон.

Судья ВС Елена Максюта отметила, что поправки в НП о судебной власти указывают на ведение приема граждан председателем кассационного суда, запрет необоснованного отказа представителям СМИ в доступе к судебным заседаниям, введение п. 2 ст. 67 Закона «О масс-медиа» ответственности за попытки влияния СМИ на суд, а также обозначены основания для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Более детально расписано о требованиях, предъявляемых к представлению о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности за допущенное грубое нарушение законности.

Изменения в отдельные НП в сфере брачно-семейных отношений и алиментам представила судья ВС Разия Куанышбаева. Так, в проекте НП указано на необходимость правильного исчисления срока исковой давности по требованиям супругов о разделе совместно нажитого имущества. Исключен ряд норм  по вопросам взыскания алиментов.

По итогам обсуждения участники пленарного заседания проголосовали за принятие проектов НП. С ними можно ознакомиться на сайте ВС в разделе «Законодательство».

НП будут официально опубликованы в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК.

#Верховный суд #Кассационный суд

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