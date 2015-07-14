Верим в своих учеников

631
Юрий Лифинцев
Любовь НИКИТЕНКО в прошлом блестящая барьеристка, многолетняя участница различных международных сос­тязаний в составе сборной Советского Союза. Заслуженный тренер Республики Казахстан, она воспитала олимпийскую чемпионку Ольгу Шишигину и еще очень многих прекрас­ных бегунов и бегуний. Нынче она принимает поздравления в связи с успехом трехкратной чемпионки Студенческих игр Виктории Зябкиной и нашей эстафетной команды.
– Любовь Ивановна, с трудом, но все-таки поверилось, что наша бегунья и ваша воспитанница сумела обыграть в Южной Корее соперниц из таких спринтерских держав, как США и Ямайка. Но как еще и эстафетная четверка в финале опередила американок – это за пределами понимания...
– Девочки очень хотели победить и были готовы показать хороший результат. Мы начали готовиться примерно в таком же составе еще в прошлом году, на летних Азиатских играх в Инчхоне были вторыми. В Кванджу пришлось побороться за главную медаль, и девочки отдали для победы все силы. Правда, было очень холодно, всего +6 градусов, дождливо, ветер почти ураганный... Но результат получился достойный.
– Мы смотрели финальный забег эстафеты в записи, и показалось, что на последнем этапе Виктория Зябкина все и решила, обойдя сразу нескольких соперниц...
– Нет, ей эстафетную палочку наши девочки принесли первыми, и Виктория только закрепила победу, далеко уйдя от преследовательниц.
– Три золотые медали Зябкиной...
– Это, безусловно, ее успех. Финальный забег на дистанции 200 метров она выиграла с новым рекордом Казахстана и результатом, близким к рекорду Азии, – 22,77. С такими высокими секундами не стыдно нигде выступать.
– Скажите, тот состав, что выиграл эстафетное «золото» универсиады, оптимальный или у вас есть еще кто-то в запасе?
– Да, есть. В первую очередь это Ольга Сафронова и другие молодые девушки. Перед женской эстафетной командой стоят очень большие задачи, и первая среди них – выиграть путевку на чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в августе в Пекине.
Постараемся завоевать лицензию уже на предстоящем вскоре в Алматы Мемориале Гусмана Косанова. Если не получится – будем искать другие лицензионные соревнования. И конечно же, надеемся пробиться с эстафетой на летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Команда готовится уже два года, так что ничего нереального для нее нет.
– Пусть все эти задумки осуществятся: сначала команда выступит на чемпионате мира, затем и на Олимпиаде... Но вот скажите: а на следующей Всемирной универсиаде кто-то из нынешних чемпионок сможет выступить?
– По возрасту три бегуньи из четырех могут соревноваться не только на Универсиаде-2017, но и потом еще через два года. Наша команда очень перспективна для любых международных стартов. Девушки молоды и настойчивы в достижении цели.
* * *
Сергей КУЛИБАБА в свое время устанавливал рекорды Советского Союза в прыжках с шестом, тоже много лет выступал в сборной СССР. В том числе на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Ну а теперь старается вывести на высокие планки Никиту Филиппова.
– Сергей Юрьевич, Никита в Кванджу показал результат 5 метров 50 сантиметров, что на 10 сантиметров ниже его личного рекорда. У вас на универсиаде стояла задача просто победить или все-таки попытаться это сделать с более высоким результатом?
– Вы бы видели, в каких условиях шестовикам пришлось соревноваться! Из-за непогоды организаторам несколько раз пришлось откладывать начало состязаний. Считаю, что в хорошую погоду Никита показал бы более высокий результат.
– Честно сказать, мы все ждем от Филиппова, когда он начнет прыгать как вы, как Григорий Егоров, Игорь Потапович и другие в прошлом известные казахстанские шестовики. Хотя бы на 5,80–5,90...
– Я думаю, Никита будет так прыгать, только пока он чуть-чуть не созрел. В прыжках с шестом это просто обязательный процесс – созревание атлета.

