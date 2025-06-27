фото из архива Марата Крыкбаева

У каждого свой путь в журналистику – кто-то мечтает об этой профессии с детства, а кто-то приходит в нее, казалось бы, совершенно случайно. Но иногда именно случай становится судьбой.

Так было и с Маратом Крыкбае­вым. Со школьных лет он болел авиацией, даже не помышляя о журналистике. Эта детская мечта привела его в Киевский институт гражданской авиации, где он хотел поступить на электрофакультет, но прием на него был ограничен – из Алма-Аты брали всего 12 человек, поначалу Марат даже попадал в это число…

И вот тут возникает сакральное «но», которое в корне меняет жизнь. Среди абитуриентов неожиданно появился парень, который только что демобилизовался из армии, а посему имел преимущества при поступлении, и Марата, как и следовало ожидать, подвинули. Ему предложили поступать либо в Рижский авиационный институт, либо учиться здесь же, в Киеве, но на другом факультете – эксплуатации аэродромов.

– Туда я и поступил, – рассказывает Марат Сатышевич. – Проучился год, но мне там не понравилось, потому что эта профессия была все-таки далека от самолетов, которые я так любил, меня не впечатляла перспектива заниматься хозяйственными вопросами и строительством новых аэродромов. Думал какое-то время переждать, а потом поступать снова. Но меня здесь же, в Киеве, призвали в армию (тогда ведь была единая страна – Советский Союз) и направили служить в Баку.

После армии, это были уже 70-е годы, Марат вернулся в Алма-Ату, встал вопрос поиска работы, а так как его мама работала в Комитете по телерадиовещанию, она и поспособствовала тому, чтобы сына взяли в техническую службу.

– Я не сопротивлялся, мне это было интересно, потому что еще в детстве наша соседка, жена известного актера Нурмухана Жантурина, работавшая на телевидении, приглашала меня участвовать в детских передачах.

Вскоре способного технаря перевели в концертную студию (тогда Гостелерадио имело свои эстрадно-симфонический и камерный оркестры), где записывались все известные наши певцы: молодые еще Ескендир Хасангалиев, Лаки Кесоглу, Лариса Политиди, играл Мурат Серкебаев…

– Года полтора я там поработал, и меня пригласили на телевидение. Начинал я с третьей ассистентской категории, самой низкой, оклад у меня был тоже соответствующий – 70 рублей. Правда, вскоре я получил первую ассистентскую категорию, – вспоминает Марат Сатышевич.

Звуко- и видеозаписывающей техники такой, как сейчас, на телевидении, конечно, не было. Впрочем, там никакой техники вообще не было – съемками новостей занимался «Казахтелефильм», снимая их на громоздкую кинокамеру.

– Однажды в коридорах «Казахтелефильма» я встретил известного в то время режиссера со вгиковским образованием Юрия Ивановича Дубровина и оператора Диаса Хусаиновича Гильманова, которые запус­кались со своим очередным фильмом. Они позвали меня на нем поработать ассистентом оператора. Я согласился, а вскоре Федор Василье­вич Власов, руководитель цеха звукозаписи «Казахтелефильма», предложил мне должность звукооператора, мне это больше понравилось, так как значительно расширяло круг деятельности, здесь я проработал больше 10 лет, объездил, можно сказать, весь Казахстан.

Со временем техника совершенствовалась, у телевидения появилась своя аппаратура, и оно стало меньше заказывать сюжетов «Казахтелефильму», тем более что кино и в оперативнос­ти, и в техническом оснащении ему уже проигрывало. Поэтому когда Крыкбаеву предложили перейти туда работать, он сразу согласился.

– Помню, в первый день пришел на студию, а мне вручают камеру и отправляют на съемку. Я даже растерялся: «Ребята, – говорю, – ведь я же не знаю, как с такой техникой работать». «Ничего, – отвечают, – научишься». Показали, как и где включается камера, – и вперед. Так в моей судьбе появилось телевидение. Это было начало 90-х годов, – рассказывает Марат Сатышевич. – Вскоре я вошел, как говорится, во вкус – скучать было некогда, жили в постоянных поездках, за один день мы снимали больше, чем раньше за месяц на «Казахтелефильме».

Темп был просто бешеный – можно было утром с премьером улететь, допустим, в Актау, во второй половине дня вернуться в Алма-Ату, а вечером уже выдать отснятый материал в эфир. Причем это были не только новостные сюжеты, но и полноценные передачи. Приходилось снимать все, что нам заказывали, – это были и политика, и наука, и социальные сюжеты, и спорт, а вечером еще работали в театрах на записях спектаклей или концертов.

В начале 1994 года недолгое время я проработал в пресс-службе Премьер-министра. Почему недолго? Потому что там, по сути, мне нечем было заниматься – не было съемочной техники, не случайно и должность у меня называлась «старший специалист». Вскоре меня перевели на Казахское телевидение, в новостную службу. Нас было четыре оператора и семь журналистов, которые готовили все новостные блоки по стране.

В октябре этого же года был создан канал «Хабар», где было уже шесть операторов, работали буквально сутками: в день было по шесть-семь выездов, но работать, как считает Марат Крыкбаев, было чрезвычайно интересно. Мозгом канала был Владимир Рерих – талантливый журналист и прекрасный организатор.

– Во время работы на «Хабаре» в одной из командировок я встретил свою будущую жену – Любу Шашкову, которая в то время работала в «Казахстанской правде», с тех пор мы вместе, скоро отметим 30-летие совместной жизни. Так что журналистика определила и мою личную жизнь, за что я бесконечно ей благодарен, – продолжает Марат Сатышевич. – А «Хабар» дал мне возможность увидеть практически весь мир, узнать огромное количество людей, известных личностей. Например, в Хьюстоне снимал экс-президента США Буша-старшего, в Париже – президента Франции, в Кыргызстане были встречи с Чингизом Айтматовым, снимал интервью с Михаилом Горбачевым, и подобных съемок было очень и очень много.

Всегда с благодарностью вспоминаю своих коллег, ведь тележурналистика – это командная работа, и если команда слаженная, если в ней есть взаимопонимание, тогда и результат получается хороший. Хочу вспомнить журналистов – Федора Крупенина, Гульнар Умарбекову, Айгуль Мукей, Ольгу Латынину, Сергея Насырова, Светлану Федорову, Ирину Маликову, Интымак Сагинбаеву, Азамата Калымбетова, Сергея Пономарева, Диаса Омарова, операторов – Галыма Шалабаева, Виктора Харламова, Кайрата Атагельдиева, Николая Кишенина.

Я люблю свою профессию, ведь в ней каждый новый день был не похож на предыдущий – новые люди, новые страны, новые события… Я воочию видел, как живет страна. И у меня все годы, что я служил журналис­тике, как в известной книге, понедельник начинался в субботу. Я тосковал по работе, будучи в отпусках, и с радостью каждый раз к ней возвращался. А посему я считаю себя счастливым человеком.