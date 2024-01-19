Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

На поиски пропавших рыбаков вылетел вертолет МЧС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Девять дней назад жители села Карабастау 1981 и 1987 г. р. в непогоду отправились на рыбалку на озеро Биликоль Жуалынского района и пропали. К месту происшествия оперативно прибыли соответствующие силы и средства областного ДЧС, где по сей день ведут поисковые работы.

Как отмечается, поиски усложняются погодными условиями.

В поисковых работах, проводимых в районе озера Биликоль, задействованы 17 человек личного состава и 2 единицы автотехники Департамента по ЧС Жамбылской области, используются 5 единиц плавсредств и 3 дрона. Также на поиски вдоль берега озера по периметру водоема привлечены волонтеры движения «Лидер.кз» и местные жители.

18 января руководство департамента провело поиски с борта вертолета МЧС.

Специалисты ДЧС проводят разъяснительную беседу с родственниками потерявшихся рыбаков и местным населением. На сегодня поиски результатов не дали, однако поисковые работы ведутся непрерывно, добавили в департаменте.