Вертолет с Премьер-министром РК на борту совершил экстренную посадку в Таразе

Вертолет с Премьер-министром Аскаром Маминым на борту совершил экстренную посадку в Таразе. О причинах произошедшего рассказали в пресс-службе АО "Казавиаспас", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
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"12 июня совершался облет по Жамбылской области с Премьер-министром РК Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации, пилот был вынужден совершить посадку в Таразе", – сообщила специалист по связям с общественностью "Казавиаспаса" Анар Хамитова.
По ее словам, в данный момент Министерством индустрии и инфраструктурного развития уже создана специальная комиссия. Официальная причина будет обнародована позже.