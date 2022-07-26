Фото: ДЧС Алматы
Происшествия
Вертолеты МЧС привлекли к тушению пожара в горах Алматы

В ущелье Кимасарна на склоне горы в Медеуском районе Алматы загорелась сухая трава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.

"Сообщение о пожаре поступило 25 июля к 20:00. К месту незамедлительно был направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС – 100 человек, 14 единиц высокопроходимой техники, в том числе конный патруль и инспекторы Иле-Алатауского нацпарка – 60 человек, Службы спасения 109, "Казавиалесохраны" – 18 человек. В тушении загоревшегося сухостоя задействовано два авиаборта Ми-8 АМТ "Казавиаспас" МЧС РК и Службы спасения 109 акимата города Алматы", - проинформировали в ДЧС.

В ведомстве отметили, что из-за крутого склона, темного времени суток отсутствовала возможность применения пожарной техники и авиабортов, в связи с чем, подъем к очагу загорания был осуществлен в пешем порядке.

"По прибытии установлено горение сухой травы отдельными очагами, на площади 0,06 га. Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Проведена опашка места загорания", - рассказали в пресс-службе ДЧС.

В данный момент осуществляется сброс воды с помощью авиабортов Ми-8 АМТ "Казавиаспас" МЧС РК.

В связи с высокой пожарной опасностью в горной лесной местности жителей просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров и курения.

"В соответствии с частью третьей статьи 367 КРК об АП "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное на особо охраняемых природных территориях", влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП – от 300 тыс. тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", - добавили в ДЧС.

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