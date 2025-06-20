Фото: акимат Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провёл выездное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания на территории государственного природного резервата «Акжайык», сообщает Kazpravda.kz

По оперативной информации, на данный момент открытых очагов пламени не зафиксировано — пожар локализован. Основные усилия направлены на тушение тлеющих торфяных и камышовых слоёв. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Для предотвращения повторных возгораний участки прогорания заливаются водой и покрываются слоем грунта.

В ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек, 40 единиц техники и 2 вертолёта. В ходе заседания были заслушаны доклады начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Жанабаева и заместителя акима области Кайрата Нуртаева о текущей обстановке и принимаемых мерах.

Для обнаружения скрытых очагов используется дрон с тепловизором. Инфракрасная съёмка позволяет обнаруживать участки с повышенной температурой, в том числе глубинные слои тлеющего торфа, что особенно важно в труднодоступных районах.

Все версии возникновения пожара проверяются соответствующими органами

«В социальных сетях распространяются различные версии причин произошедшего возгорания в резервате Акжайык. В связи с этим по моему поручению все обстоятельства и возможные версии проверяются соответствующими органами. Если будет установлено, что пожар произошёл по вине человека — особенно умышленно — виновные будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявил аким.

Серик Шапкенов подчеркнул, что пожар в «Акжайыке» стал одним из самых продолжительных за всё время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих незамедлительного реагирования.