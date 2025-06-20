Вертолеты привлекли к тушению пожара в резервате «Акжайык»

Пожары
60

Аким области поручил не снижать темпы работ до полной ликвидации всех очагов тления

Фото: акимат Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провёл выездное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания на территории государственного природного резервата «Акжайык», сообщает Kazpravda.kz

По оперативной информации, на данный момент открытых очагов пламени не зафиксировано — пожар локализован. Основные усилия направлены на тушение тлеющих торфяных и камышовых слоёв. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Для предотвращения повторных возгораний участки прогорания заливаются водой и покрываются слоем грунта.

В ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек, 40 единиц техники и 2 вертолёта. В ходе заседания были заслушаны доклады начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Жанабаева и заместителя акима области Кайрата Нуртаева о текущей обстановке и принимаемых мерах.

Для обнаружения скрытых очагов используется дрон с тепловизором. Инфракрасная съёмка позволяет обнаруживать участки с повышенной температурой, в том числе глубинные слои тлеющего торфа, что особенно важно в труднодоступных районах.

Все версии возникновения пожара проверяются соответствующими органами

«В социальных сетях распространяются различные версии причин произошедшего возгорания в резервате Акжайык. В связи с этим по моему поручению все обстоятельства и возможные версии проверяются соответствующими органами. Если будет установлено, что пожар произошёл по вине человека — особенно умышленно — виновные будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявил аким.

Серик Шапкенов подчеркнул, что пожар в «Акжайыке» стал одним из самых продолжительных за всё время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих незамедлительного реагирования.

«Дальнейшее обмеление Каспия и высокая закомышеванность территории уже сегодня говорят о том, что эта проблема в будущем станет серьёзным вызовом для региона. Мы должны подойти к решению системно. После завершения ликвидационных работ, совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям, будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем», — добавил он.

#пожар #резерват #вертолеты #Акжайык

Популярное

Все
Оптимизировать работу по ключевым направлениям
От элиты до трущоб
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Многосторонний подход к безопасности
В Алматы вырос поток иностранных туристов
«Дәрігер Talks»: партия «Amanat» собрала медицинских работников со всей страны
Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
Эти стены хранят вековую историю
Поворотная точка в строительной отрасли Казахстана
Новые технологии повышают ценность человеческого капитала
Переписывая карту глобального грузового транзита
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих государственный язык
Успех окрыляет
Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками
Виртуальный помощник
В колыбели степных ветров и первых всадников
Великолепная четверка
Малайзийский электромобиль едет в Казахстан
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Листая страницы старинных книг
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Функции тарифного регулятора переданы Минводы
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Уральске реконструируют набережную

Читайте также

Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию о…
Пятеро детей погибли при пожаре в ЗКО
Мощные лесные пожары бушуют в Канаде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]