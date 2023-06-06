Весело и с пользой

В селе Кабанбай Алакольского района детям теперь доступны 10 различных кружков. Среди них – вокал, прикладное искусство, тогызкумалак, кукольный театр. Новый центр рассчитан на 150 ребят.

А в селе Карабулак Ескельдинского района распахнул двери Центр детского и юношеского творчества на 120 мест. Здесь упор сделан на дополнительное музыкальное образование. Ребята смогут освоить игру на гитаре, домбре, баяне и фортепиано, а также обучаться рисованию.

В целом же по области Жетысу действуют 19 учреждений дополнительного образования, которые посещают порядка 10 тыс. детей.