Первый день праздничной декады начинается с Амал мейрамы в западных регионах нашей страны.

Главный весенний праздник ­Наурыз по уже сложившейся традиции отмечается в нашей стране с 14 по 23 марта. Каждый из десяти дней декады Наурызнама посвящен определенной теме и ценности, отражающей богат­ство и многооб­разие казахстанской культуры и общества. Популяризация нацио­нальных традиций, благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, экологические акции – декада Наурызнама призвана охватить все сферы общест­венной жизни. Народные гулянья и культурно-спортивные мероприятия пройдут во всех ре­гионах страны. Гостей будут ждать в стилизованных этно­аулах, на ярмарках, концертах, на фестивалях и ­кинопоказах.

Истоки праздника

Амал мейрамы, также известный как Көрісу күні, для жителей Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей символизирует начало нового жизненного цикла, пробуж­дение природы после зимы и обновление отношений между людьми. От древних кочевых маршрутов до современных юрт – западноказахстанцы сохранили и отмечают уникальный весенний праздник.

Сегодня эта региональная традиция становится известной по всей стране. Ее корни уходят в глубокую древность, когда кочевые народы Великой степи жили в тесной связи с природными циклами. Историки связывают Амал мейрамы с древним календарем тюркских и иранских народов. Согласно старому летоисчислению, именно 14 марта считалось первым днем нового года. Этот день приходился на период, когда природа начинала оживать, а суровая зима постепенно отступала.

Для кочевых народов, чья жизнь напрямую зависела от природных условий, окончание зимы имело особое значение. Долгие морозные месяцы были тяжелым испытанием для людей и скота. Поэтому наступление весны воспринималось как символ возрождения и надежды.

Само слово «амал» имеет арабское проис­хождение и переводится как «начало», «поворот» или «переход». В народной традиции этот день стал своеобразной точкой отсчета нового жизненного периода.

Главный смысл праздника отражен в его втором названии – Көрісу күні, что буквально означает «день встреч».

С раннего утра люди отправляются в гос­ти к родственникам, соседям и знакомым. Традиционным приветствием становится рукопожатие обеими руками и объятие. При встрече принято произносить: «Жасың құтты болсын!» («Пусть твой возраст будет благословенным»), «Бір жасыңмен!» («С еще одним прожитым годом!»).

Особое внимание уделяется старшему поколению. Молодые люди посещают дома пожилых родственников, выражают им уважение и получают благословение – бата. Считается, что в этот день важно помириться с теми, с кем были разногласия, простить обиды и начать новый год с чис­тыми мыслями. В народе говорят: если встретить Амал в мире и согласии, то и весь год пройдет благополучно. Недаром в казахской традиции существует пословица «Көріскенше күн жақсы!».

Традиции гостеприимства

Как и многие казахские праздники, Амал мейрамы тесно связан с традициями гостеприимства.

В домах накрывают богатые дастарханы, готовят национальные угощения: гостей потчуют чаем, баурсаками, мясными блюдами и сладостями. Но и гости не приходят с пустыми руками: принято приносить небольшие угощения или подарки для хозяев дома. Главное – не сами подарки, а внимание и добрые пожелания. Особенно радостно этот день встречают дети. Для них праздник превращается в настоящий марафон визитов к родственникам и соседям, где их угощают сладостями и традиционными лакомствами.

По своему смыслу Амал мейрамы во многом перекликается с праздником Наурыз, который отмечается 21–22 марта и символизирует весеннее равноденствие. Однако в западных регионах страны именно 14 марта считается первым шагом к приходу весны. Поэтому нередко Амал называют началом праздничного цикла Наурыза.

Этнографы отмечают, что праздник сохранился именно на западе Казахстана благодаря устойчивости местных традиций и особому отношению жителей региона к культурному наследию предков.

Центр праздника – Отпан тау

Особенно масштабно Амал мейрамы отмечается в Мангистауской области. Традиционно праздничные мероприятия проводятся на Отпан тау. Исторически и духовно значимое место для жителей региона расположено в 143 км от областного центра.

С раннего утра сюда съезжаются тысячи людей со всей области. На склонах горы устанавливаются десятки юрт, звучит национальная музыка, проходят концерты, народные игры и спортивные состязания. Гости могут увидеть выступления акынов, соревнования по национальным видам спорта, попробовать блюда казахской кухни, ознакомиться с традиционным бытом кочевников.

Власти региона ежегодно организуют бесплатные автобусы, которые доставляют желающих на Отпан тау из Актау. Благодаря этому участие в празднике становится доступным для всех.

Со временем праздник на Отпан тау превратился в крупное культурное событие, которое привлекает не только жителей Мангистау. Сюда приезжают гости из разных регионов Казахстана, а также делегации из тюркских стран: Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств. Таким образом, Амал мейрамы становится символом духовного единства тюркского мира.

Несмотря на современный ритм жизни, праздник сохраняет свою главную ценность – теплоту человеческих отношений. Этот день еще раз напоминает о важности уважения к старшим, взаимной поддержки и единства.

Каждый раз, когда люди открывают двери своих домов для гостей, обнимают родных и желают друг другу благополучия, древняя традиция Великой степи оживает вновь. И потому каждое 14 марта для тысяч семей на западе Казахстана становится особым днем – днем встреч, добрых слов и надежды на новый счастливый год жизни.