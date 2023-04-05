Весна пришла!

Посетители могут увидеть как живопись и графику, так и работы декоративно-прикладного искусства. С полотен Тлеугазы Жуванышева, написанных маслом, веет весенним ароматом цветущей сирени и манит хвойная красота соснового бора. Безмятежность и покой, желание погрузиться в созерцание природы дарят картины Акерке Каримовой и Усена Шаяхметова. Лирическое и вдумчивое отражение красоты Прииртышья позволяет проникнуться глубиной и цельностью восприятия этих работ.

Картины Талгата Татиева поражают многообразием красок и причудливым переплетением форм. Многослойные цветовые комбинации, линии, сплетающиеся в оригинальные очертания, дают чувство полноты и завершенности композиции. Эти работы приглашают зрителя погрузиться в себя, в свои мысли и ощущения, ведь порой цветовые переходы и восхитительные смешения оттенков могут передать больше эмоций, чем реалистичный сюжет.

Творчество Мадвакаса Мырзаканова знакомит с тиснением по коже – на выставке представлена необычная карта Казахстана с символикой городов республики. А Бибигуль Нысангалиева представила на суд зрителей панно, выполненные в технике макраме. Сплетения и узлы нитей создают философское полотно «Черное и белое», напоминающее о сочетании в жизни темных и светлых этапов. Игра цветов и вариаций плетения позволяет увидеть в другом панно то летние цветы, то легковесных бабочек.

Внимание посетителей выставки привлекла и резьба по дереву. Работы Сагата Адылханова притягивают взгляд не только мастерством обработки природного материала, но и изящными силуэтами цветов и фруктов. Особое внимание вызвала работа в виде мужского... жилета. Как оказалось, прозаичный элемент одежды, воплощенный в дереве, может получить особое эстетически-брутальное настроение.

– Выставка – действительно настоящий калейдоскоп, знакомящий с разными техниками, жанрами и авторами. Это буйство красок, идей и форм воплощения, которые оставляют пос­ле себя флер удовольствия от прикосновения к прекрасному, – отметила и. о. заведующего научно-экспозиционным отделом музея Ф. М. Достоевского Алла Белякина.