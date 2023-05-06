Вести с первенства планеты Статьи 6 мая 2023 г. 2:30 2 Аскар Султан Лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев с нокдауном выиграл первый бой на чемпионате мира-2023. фото дирекции развития спорта В очередной игровой день первенства планеты по боксу, проходящего в Ташкенте, на ринг выходили два казахстанских файтера. К сожалению, один из них, Санатали Тольтаев, покидает чемпионат, а вот Камшыбек Кункабаев, к счастью, стартовал на турнире более чем успешно. Отметим, что Санатали проводил второй поединок в рамках мирового первенства. В 1⁄32 финала он победил Ахмада Штиви из Израиля, а в 1⁄16 по итогам трех раундов решением судей уступил Ришарно Колин из Маврикия. Бой в весовой категории до 63,5 кг получился очень непростым. Как рассказал позже Тольтаев, кстати, бронзовый призер чемпионата Азии-2019, его соперник был опытный, выступал на олимпиадах и чемпионатах мира. Наш боец в первом раунде получил травму, что сказалось на дальнейшем ходе поединка. Для Казахстана это уже вторая потеря: ранее из турнира выбыл Талгат Сырымбетов, выступавший в весе до 60 кг. Лидер нашей сборной Камшыбек Кункабаев (весовая категория свыше 92 кг) в первом поединке встретился с россиянином Алексеем Дроновым, которого победил по очкам и отправил в нокдаун в третьем раунде. 21-летний Дронов является чемпионом юношеских Олимпийских игр (2018), чемпионом мира среди молодежи (2018) и чемпионом Европы среди молодежи (2019). Следующим соперником казахстанца станет Мохамад Млайес из Сирии. – Благодарю всех за поддержку! Это был мой первый бой на чемпионате мира. Справился с задачей, выполнил установку тренера. Теперь с таким же настроем будем идти дальше и радовать казахстанцев победами. Будем делать все, чтобы поднимался наш флаг. Очень много казахстанских болельщиков приехали поддержать нас. Это так приятно, они создают хорошую атмосферу. Мы получаем дополнительную мотивацию благодаря им, – сказал после боя Камшыбек. Стоит отметить еще один сенсационный результат. Этнический казах из Китая Данабиеке Байкевузи (свыше 92 кг) победил Давида Чалояна из Армении, который считался одним из фаворитов турнира. Чалоян – серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих (2021), четырехкратный чемпион Армении (2016, 2017, 2020, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров. #казахстан #Спорт #чемпионат #бокс #лидер #Ташкент