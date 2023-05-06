Вести с первенства планеты

В очередной игровой день первенства планеты по боксу, проходящего в Ташкенте, на ринг выходили два казахстанских файтера. К сожалению, один из них, Санатали Тольтаев, покидает чемпионат, а вот Кам­шыбек Кункабаев, к счастью, стартовал на турнире более чем успешно.

Отметим, что Санатали проводил второй поединок в рамках мирового первенства. В 1⁄32 финала он победил Ахмада Штиви из Израиля, а в 1⁄16 по итогам трех раундов решением судей уступил Ришарно Колин из Маврикия. Бой в весовой категории до 63,5 кг получился очень непростым. Как рассказал позже Тольтаев, кстати, бронзовый призер чемпионата Азии-2019, его соперник был опытный, выступал на олимпиадах и чемпионатах мира. Наш боец в первом раунде получил травму, что сказалось на дальнейшем ходе поединка.

Для Казахстана это уже вторая потеря: ранее из турнира выбыл Талгат Сырымбетов, выступавший в весе до 60 кг.

Лидер нашей сборной Камшыбек Кункабаев (весовая категория свыше 92 кг) в первом поединке встретился с россия­нином Алексеем Дроновым, которого победил по очкам и отправил в нокдаун в третьем раунде. 21-летний Дронов является чемпионом юношеских Олимпийских игр (2018), чемпионом мира среди молодежи (2018) и чемпионом Европы среди молодежи (2019). Следующим соперником казахстанца станет Мохамад Млайес из Сирии.

– Благодарю всех за поддерж­ку! Это был мой первый бой на чемпионате мира. Справился с задачей, выполнил установку тренера. Теперь с таким же настроем будем идти дальше и радовать казахстанцев победами. Будем делать все, чтобы поднимался наш флаг. Очень много казахстанских болельщиков приехали поддержать нас. Это так приятно, они создают хорошую атмосферу. Мы получаем дополнительную мотивацию благодаря им, – сказал после боя Камшыбек.

Стоит отметить еще один сенсационный результат. Этни­ческий казах из Китая Дана­биеке Байкевузи (свыше 92 кг) победил Давида Чалояна из Армении, который считался одним из фаворитов турнира. Чалоян – серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих (2021), четырехкратный чемпион Армении (2016, 2017, 2020, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров.