Вести с первенства планеты

Статьи
2
Аскар Султан

Лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев с нокдауном выиграл первый бой на чемпионате мира-2023.

фото дирекции развития спорта

В очередной игровой день первенства планеты по боксу, проходящего в Ташкенте, на ринг выходили два казахстанских файтера. К сожалению, один из них, Санатали Тольтаев, покидает чемпионат, а вот Кам­шыбек Кункабаев, к счастью, стартовал на турнире более чем успешно.

Отметим, что Санатали проводил второй поединок в рамках мирового первенства. В 1⁄32 финала он победил Ахмада Штиви из Израиля, а в 1⁄16 по итогам трех раундов решением судей уступил Ришарно Колин из Маврикия. Бой в весовой категории до 63,5 кг получился очень непростым. Как рассказал позже Тольтаев, кстати, бронзовый призер чемпионата Азии-2019, его соперник был опытный, выступал на олимпиадах и чемпионатах мира. Наш боец в первом раунде получил травму, что сказалось на дальнейшем ходе поединка.

Для Казахстана это уже вторая потеря: ранее из турнира выбыл Талгат Сырымбетов, выступавший в весе до 60 кг.

Лидер нашей сборной Камшыбек Кункабаев (весовая категория свыше 92 кг) в первом поединке встретился с россия­нином Алексеем Дроновым, которого победил по очкам и отправил в нокдаун в третьем раунде. 21-летний Дронов является чемпионом юношеских Олимпийских игр (2018), чемпионом мира среди молодежи (2018) и чемпионом Европы среди молодежи (2019). Следующим соперником казахстанца станет Мохамад Млайес из Сирии.

– Благодарю всех за поддерж­ку! Это был мой первый бой на чемпионате мира. Справился с задачей, выполнил установку тренера. Теперь с таким же настроем будем идти дальше и радовать казахстанцев победами. Будем делать все, чтобы поднимался наш флаг. Очень много казахстанских болельщиков приехали поддержать нас. Это так приятно, они создают хорошую атмосферу. Мы получаем дополнительную мотивацию благодаря им, – сказал после боя Камшыбек.

Стоит отметить еще один сенсационный результат. Этни­ческий казах из Китая Дана­биеке Байкевузи (свыше 92 кг) победил Давида Чалояна из Армении, который считался одним из фаворитов турнира. Чалоян – серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих (2021), четырехкратный чемпион Армении (2016, 2017, 2020, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров.

#казахстан #Спорт #чемпионат #бокс #лидер #Ташкент

Популярное

Все
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Слово о писателе и человеке
Исполнять завет предков
Указ Президента Республики Казахстан
Лица войны
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
В Астане будут уничтожать не всех комаров
Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
Токаев пожелал творческих успехов коллективу Jibek Joly
Цены на газ повысят в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Лица войны
Слово о писателе и человеке
Школа жизни
Казахстан – Таджикистан: к новому уровню сотрудничества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]