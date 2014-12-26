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Ветеранам ВОВ вручат подарки от имени Нурсултана Назарбаева

Батырбек Агимбетов
В Казахстане стартовала общенациональная акция Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Kazpravda.kz.

"Предстоящий 2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Год Ветерана в странах СНГ. В канун Нового года – с 26 по 30 декабря 2014 года – по всей стране пройдет беспрецедентная, не имеющая аналогов ни в одной из стран СНГ, общенациональная акция. Каждый из 5 115 ветеранов, проживающих в республике, получит именное поздравление и подарочный набор от имени Главы государства. 
 
Уже сегодня мероприятие начинается в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

По поручению Президента, акимы областей, городов, районов лично посетят ветеранов войны и вручат им поздравление, а также новогодний подарок от имени Нурсултана Назарбаева. 

"Данная акция является свидетельством того, что поддержка ветеранов оказывается не только к 9 мая, а является делом постоянной заботы и внимания со стороны Главы государства. Нурсултан Назарбаев – первый и единственный из Президентов, который уже в этом году поздравит всех ветеранов ВОВ. 

Кроме этого, утвержден специальный План мероприятий по празднованию 70-летия Победы в ВОВ. В день защитника Отечества – 7 мая 2015 года – планируется проведение юбилейного торжественного военного парада с участием Главы государства. 

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