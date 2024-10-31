Вейпы на 100 млн тенге изъяли в Павлодаре

Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

Задержаны пять человек, действовавших в группе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Оперативными работниками департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры выявлен нелегальный канал распространения опасных электронных сигарет, курительных смесей и жидкостей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщается, в подвальном помещении, оборудованном под склад, оперативники нашли сотни тысяч электронных курительных устройств, наличные деньги свыше миллиона тенге, бухгалтерскую документацию, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Задержаны пять человек, которые, действуя в группе, организовали сбыт электронных сигарет и никотиносодержащей продукции на территории Павлодара посредством интернет-ресурсов.

«По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

В полиции напомнили, что 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий оборот электронных систем потребления никотина (вейпов), а также жидкостей для них.

#задержание #полиция #вейпы #изьятие

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