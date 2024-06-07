Вейпы с ароматизаторами будут под запретом в казахстанских школах

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Минпросвещения намерено пополнить перечень запрещенных и ограниченных в использовании предметов в организациях образования и на их территориях, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 июня.

Так, в список «запрещенки» попали:

- боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, химические и ядовитые вещества, в том числе копии или имитаторы взрывчатых веществ или устройств, аэрозольные краски, скипидар;

- фейерверки, осветительные ракеты в любой форме, пиротехнические средства;

- спички, зажигалки (за исключением случаев использования в общежитиях, расположенных на территории организаций образования);

- газовые баллончики, содержащие отравляющие и лакриматорные вещества (слезоточивые, перцовые);

- психоактивные вещества;

- табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянной смеси, системы для нагрева табака.

Также в казахстанские школы вместе с вышеперечисленными предметами больше не допустят вейпы и ароматизаторы для них.

#запрет #Минпросвещения #школы #вейпы #ароматизаторы

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