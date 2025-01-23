Вейпы стоимостью 85 млн тенге изъяли из незаконного оборота в Костанае

В Костанайской области пресекли деятельность интернет-магазина, занимающегося продажей электронных табачных изделий — вейпов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Два местных жителя организовали канал сбыта через Telegram. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одном из магазинов города в подвальном помещении осуществлялась незаконная торговля вейпами. Здесь также находился колл-центр для приема заявок через Telegram.

В результате обыска в распределительном пункте были изъяты 73 картонные коробки с 8,5 тысячами электронных табачных изделий. Их стоимость оценивается в 85 млн тенге.