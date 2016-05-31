Въезд в Астану хотят сделать платным

Возможность введения платного въезда в столицу обсудили на заседании общественного совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
"На сегодняшний день в сутки регистрируется почти 400 тысяч транспортных средств в городе. Помимо этого, в сутки с шести направлений в столицу заезжают до 74 тысяч машин, которые осложняют ситуацию в плане парковок, транспортных заторов и так далее. Одним из наиболее эффективных способов ограничения этого трафика является введение платного въезда. Мы предлагаем ввести плату за определенные участки улиц на территории города", – отметил руководитель управления пассажирского транспорта столицы Едиль Сулейменов.
Пока неизвестно, какие именно участки будут платными. Члены общественного совета решили запросить дополнительные документы, разъяснения, схемы и рассмотреть этот вопрос на следующем заседании.
Сулейменов также проинформировал совет о работе пассажирского транспорта в Астане.
"64 городских маршрута из 86 являются убыточными, так как тариф 90 тенге был внедрен в 2014 году, соответственно, за два года экономическая ситуация изменилась. Поэтому нужно субсидировать, чтобы не повышать тариф", – пояснил докладчик.
Члены общественного совета поддержали субсидирование. На ближайшие два года тариф на проезд в общественном транспорте планируется оставить на прежнем уровне – в размере 90 тенге.