Экономика
Въезд в Астану хотят сделать платным
Возможность введения платного въезда в столицу обсудили на заседании общественного совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

"На сегодняшний день в сутки регистрируется почти 400 тысяч транспортных средств в городе. Помимо этого, в сутки с шести направлений в столицу заезжают до 74 тысяч машин, которые осложняют ситуацию в плане парковок, транспортных заторов и так далее. Одним из наиболее эффективных способов ограничения этого трафика является введение платного въезда. Мы предлагаем ввести плату за определенные участки улиц на территории города", – отметил руководитель управления пассажирского транспорта столицы Едиль Сулейменов.

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Пока неизвестно, какие именно участки будут платными. Члены общественного совета решили запросить дополнительные документы, разъяснения, схемы и рассмотреть этот вопрос на следующем заседании.

Сулейменов также проинформировал совет о работе пассажирского транспорта в Астане.

"64 городских маршрута из 86 являются убыточными, так как тариф 90 тенге был внедрен в 2014 году, соответственно, за два года экономическая ситуация изменилась. Поэтому нужно субсидировать, чтобы не повышать тариф", – пояснил докладчик.

Члены общественного совета поддержали субсидирование. На ближайшие два года тариф на проезд в общественном транспорте планируется оставить на прежнем уровне – в размере 90 тенге.

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