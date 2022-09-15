Фото пресс-службы Президента РК
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VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в поворотный период истории – Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Заключительное мероприятие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий началось с оглашения Итоговой декларации.

Подводя итоги двухдневного мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на протяжении этих дней в центре конструктивного диалога разных культур была казахская земля. Здесь под одной крышей собрались авторитетные лидеры духовенства со всего мира.

"У всех нас общая цель – установление гармонии цивилизаций, укрепление мира и стабильности. На этом Съезде прозвучало много важных идей, содержательных выступлений. Считаю, что все они будут содействовать нашим усилиям по построению гармоничного мира. Благодарю религиозных деятелей, политиков и представителей международных организаций, которые поддержали нашу инициативу, приняв участие в работе Съезда. Также выражаю признательность дипломатам, волонтерам, журналистам, всем, кто был задействован в организации и освещении форума", – сказал Глава государства.

Отдельно Президент Казахстана от имени народа страны и от себя лично вновь выразил признательность Папе Римскому Франциску за его исторический визит в нашу страну и участие в работе Съезда.

"Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру", – сказал он.

Лидер Казахстана отметил, что VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в поворотный период истории. В условиях нарастающей геостратегической турбулентности постпандемического мира крайне важно выработать новые подходы для укрепления межцивилизационного диалога и доверия на глобальном уровне. Президент считает, что итоги форума внесут весомую лепту в решение этой первостепенной задачи.

"Мы совместно осудили культивирование "политики силы" и "языка вражды", способствующих взаимному отчуждению наций, эрозии государств и деградации системы международных отношений. Сегодня как никогда важно реализовать миротворческий потенциал религий, сплотить усилия духовных авторитетов для достижения долгосрочной стабильности. В основе всех вероисповеданий лежат гуманистические идеалы, признание высшей ценности человеческой жизни, стремление к миру и созиданию. Необходимо, чтобы эти основополагающие принципы находили свое воплощение не только в духовной сфере, но и в социально-экономическом развитии государств и международной политике", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства отметил, что одной из важнейших тем дискуссий стало преодоление всех видов неравенства как источника национальных потрясений и глобальных кризисов. Особый акцент был сделан на цифровой и гендерной проблематике, роли образования и религиозного просвещения в устранении социальных разломов.

В свой речи лидер Казахстана назвал актуальным поиск путей для достижения баланса между экономическим ростом и духовно-нравственным прогрессом.                                               

"Убежден, что религиозные лидеры могут настаивать на необходимости гармоничного сопряжения духовного и технологического развития", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что авторитет духовных лидеров поможет преодолеть противоречия современного мира во имя благополучия всего человечества.

Большое внимание в выступлении было уделено итоговому документу Съезда. Президент заявил, что сегодня была принята содержательная и глубоко проработанная Декларация. По его словам, этот важный документ охватывает фундаментальные вопросы и способен стать ориентиром для правительств, политических лидеров, международных организаций.

"Наша общая задача – последовательно продвигать концептуальные положения и идеи Декларации. Также считаю, что необходимо разработать Концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. В Концепции следует отразить конкретные шаги и этапы дальнейшего усиления влияния нашего форума", – сказал Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан, в соответствии с приоритетами своей внутренней и внешней политики, будет всецело поддерживать последовательную деятельность Съезда.

На церемонии закрытия также выступили Папа Римский Франциск, Верховный имам университета «Аль-Азхар» шейх Ахмед ат-Тайеб, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, министр по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия Абделатиф бен Абдулазиз Абдрахман Аль аш-Шейх, Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, а также руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

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