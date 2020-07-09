Видео с умирающим пациентом прокомментировали в Минздраве
Жанат Тукпиев
Видео с умирающим пациентом, который якобы был подключен к самодельному аппарату ИВЛ, прокомментировала вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Думаю, это аппарат Боброва. Он так и выглядит. Применяется для увлажнения кислорода – это называется оксигенотерапия. Это нужно нетяжелым больным со сниженной сатурацией для насыщения кислородом. Думаю, на видео был показан этот аппарат. Сложилось впечатление, что он самодельный", – сказала Гиният на брифинге в СЦК.
Она добавила, что ко всем стационарам, где лечат больных с КВИ, предъявляются определенные требования.
"50% пациентов должны быть с кислородной подводкой: 15% из них должны обеспечиваться ИВЛ-аппаратами, еще 15% – ИВЛ-аппаратами не инвазивного режима, 30% – аппаратами Боброва или кислородными концентратами", – подытожила вице-министр.
Напомним, видео с умирающим пациентом появилось в различных группах в Instagram накануне. На видео запечатлен мужчина, лежащий на боку на железной кровати. Судя по тяжелым стонам, ему очень трудно дышать. Несмотря на тяжесть состояния, пациент лежит в обычной палате. Видно, что жизнь в нем поддерживается с помощью кислородных трубок, опущенных в пятилитровую емкость.
"Люди, вот такая ситуация. Люди погибают. Вчера один умер, сейчас – второй", – комментирует голос за кадром. На заднем плане видно других пациентов, которые молча наблюдают за муками соседа.
Во второй части видеоролика стонавший мужчина уже лежит на спине без движения, а голос за кадром сообщает: "Все, ушел, не смог дышать".